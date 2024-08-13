「七小福」元奎過世！成龍發文意外洩噩耗 電影工會證實曝死因
香港男星、導演元奎，昨（12）日意外被成龍洩露死訊，他已於2年前去世，享壽72歲！成龍昨日在微博分享元家班成立65周年的聚會照，其中一句「我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹」，透露元奎的死訊，香港電影工作者總會也證實此事。
記者薛羽彤／綜合報導
成龍昨日分享元家班的合照，「『元班人馬』是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從六七歲的時候就進入了于占元師父的香港中國戲劇學院。」而身為「七小福」之一的元奎，成龍在文中提及「我們一起緬懷已經離開的元奎」，由於元奎的死訊從未曝光，成龍文章一出，震驚外界。
據港媒報導，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞），證實元奎過世消息，透露元奎已於兩年前離開，「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」
與李連杰成「最佳拍檔」 一起往好萊塢發展
元奎在《方世玉2》中因一句「安全第一」讓觀眾印象深刻，他在電影《賭聖》中與周星馳合作並自導自演。元奎早年與洪金寶、成龍和元彪等人師承於京劇大師于占元之麾下，七人號稱「七小福」。元奎提拔了楊紫瓊、李連杰等多位動作演員，元奎也是李連杰御用動作導演，兩人合作多部電影，被稱為「最佳拍檔」，之後元奎也隨著李連杰前往好萊塢發展，曾替《X戰警》、《致命羅密歐》、《救世主》、《龍之吻》等電影擔任動作指導。