多國示警伊朗攻擊「箭在弦上」！以色列又有人質被哈馬斯所殺
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），7月底相繼遇襲喪命，伊朗和真主黨都將幕後黑手指向以色列，矢言展開報復。白宮透露，伊朗最快可能本週就會有所行動，法國、德國和英國12日也已發表聯合聲明，警告伊朗及其盟友，不要讓衝突進一步升級。與此同時，又傳出有以色列人質在加薩被殺的壞消息。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）12日表示，必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備，至於時間點，美國及以色列預期或許會是在本週。
對於中東局勢一觸即發，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）透過聯合聲明，強調加薩必須盡快停火，哈馬斯須釋放扣押的人質，而加薩人民也應獲得急需的救援物資；同時敦促伊朗及其盟友，不要發動會加劇地區緊張、危及停火和釋放人質協議的襲擊，中東局勢升級對任何國家或民族都沒有好處。
與此同時，哈馬斯分支卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人阿布烏貝達（Abu Obeida）12日證實，在加薩被指派看守以色列人質的武裝人員，向1名以色列男人質開槍，造成對方當場死亡，另有2名女人質重傷，將著手調查此事。
阿布烏貝達把此事歸咎於「以色列對巴勒斯坦人的屠殺」，指控：「敵對政府（以色列）對這些屠殺以及由此產生的、影響猶太復國主義囚犯生活的反應，負有全部責任。」
這是卡薩姆首次證明其警衛殺害了人質，先前在人質死亡事件中，該組織通常會將原因指向「來自以色列軍方的空襲轟炸」。