林郁婷、吳詩儀等奧運英雄回台灣！林媽媽開心準備珍奶：最愛妳了
2024巴黎奧運台灣英雄林郁婷、吳詩儀等人今（13）日返抵國門，大批民眾擠爆桃園機場，奧會主席林鴻道也回台受訪，林郁婷媽媽、親友等都來接機，連新北市長侯友宜等都到場，林郁婷最受歡迎，現場大批民眾拿著加油看板，林郁婷媽媽廖秀宸說：「很想跟她說，我以妳為榮。」而林郁婷這次也有不少粉絲支持，尤其是她受到性別爭議影響，還可以力奪金牌，實屬不易。有粉絲也拿著林郁婷的加油看板，製作「雞排」、「珍奶」海報，希望讓林郁婷開心。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷媽媽開心受訪 準備珍奶現泡
林郁婷媽媽廖秀宸表示：「她一場一場比完賽後，我們都很開心看到她晉級，有跟她聯絡，因為她很忙，我們就是簡短聊聊，之後會幫她做料理，媽媽煮的她都很捧場。」
廖秀宸提到，「我知道她很忙，希望回來跟她聊聊。」媽媽也準備好驚喜給她，廖秀宸說：「她喜歡珍奶、蛋糕，也要給她大大的擁抱。」
看到林郁婷奪金，母親十分激動，親友團也準備99顆金莎巧克力給她慶祝，廖秀宸也說「媽媽最愛妳」，而她也請小舅舅幫忙製作珍奶，讓她解鄉愁。
廖秀宸表示：「她在奧運每一場心情起伏很大，但是看到她每場5:0完賽，就知道她很專注，很為她開心。」