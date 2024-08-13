柯文哲涉貪！矢板明夫看民眾黨記者會：理念、責任感、洞察力皆缺
民眾黨主席柯文哲爆出政治獻金申報爭議，民眾黨12日召開記者會稱是會計師漏報、虛報、「擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊」，卻遭會計師端木正出面打臉，表示均依法令規定處理，雙方各說各話。長期關注兩岸政治、台灣現況的日本資深媒體人矢板明夫認為，民眾黨的記者會，除了缺少理念，在「責任感」和「洞察力」上也不合格。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫12日深夜在臉書粉專發文，回憶起自己多年前在日本松下政經塾讀書，經常和學長、同窗討論到「政治是什麼？」當時包括他在內，很多同學都有想從政的意願，但也都知道參加選舉是一條非常辛苦的路，「為什麼要從政」、「當選後能夠做什麼」，這些都是看似簡單、卻十分深刻的問題，而他個人當初得到的結論是，「有堅信的理念和具體的政策想要實現」，才應該是從政最重要的目的。
矢板明夫感嘆，一旦進入政治的世界，會有很多誘惑、批評、挑戰和爾虞我詐，如果內心沒有想要堅守的理念，是非常容易迷失自我的。他曾多次採訪過柯文哲，認為對方頭腦清晰、表達能力強，是一個很有個人魅力的政治人物，但其訴求大多是對藍綠兩黨的批評，他一直沒有弄清楚柯的具體政治理念是什麼；後來是看到李登輝過去對柯的評價，覺得一針見血。
矢板明夫指出，民眾黨這幾年的主要訴求是「反貪腐、護台灣」，主張國會應該有調查權，目的是為了「查弊案」，甚至去年和國民黨談藍白合時，還提出民眾黨主要負責監督政府，但是連自己的選舉帳目，都沒有辦法釐清楚的團隊，是否真有能力監督政府？
最後，矢板明夫也舉了德國知名社會學者馬克斯韋伯，曾在著作中提到的，從政者應具備三種關鍵特質，即「熱情、責任感、洞察力」。看到民眾黨的記者會，不僅帳目一塌糊塗，還把責任全部推給會計師，除了缺少理念外，看來在「責任感」和「洞察力」這兩點上，也是不合格的。