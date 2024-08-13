林郁婷奧運摘金無懼「性別爭議」！霸氣發聲：希望讓世界認識台灣
林郁婷回來了！巴黎奧運台灣英雄今（13）日順利飛抵國門，女子拳擊57公斤級好金牌手林郁婷這次奧運受到「性別爭議」影響，一度因為被國際拳擊總會（IBA)干擾，企圖影響比賽，並指稱她的性別問題，刻意模糊焦點。林郁婷今天也特別回應：「台上的事情台上解決，我現在只想飽餐一頓，好好跟我的床培養感情。」林郁婷受到大批台灣民眾歡迎，她被稱為「台灣的女兒」，代表台灣奪金，林郁婷聽聞後也說：「我覺得蠻酷的。」
記者吳政紘/桃園報導
林郁婷深陷性別爭議 順利奪金不畏懼
林郁婷11日在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，以5:0擊敗波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），不僅創下台灣拳擊史上奧運首面金牌，還打破外界的性別爭議，賽後她激動落淚，林郁婷透露，自己「台上的事情，台上解決。」霸氣回應這些質疑。
林郁婷說：「感謝各位遠道而來，很久沒在台灣，現在只想飽餐一頓，吃自己想吃的、喝的，好好跟我的床培養感情，重新出發。」
她認為，在這次奧運發生很多事情，但是就只能專心備戰，林郁婷不但關閉社群，她說：「身為一個選手，還是要專注比賽，拿到最高榮譽，展現台灣的精神，讓世界認識我們，認識台灣才是我最想做到的事。」
被稱為「台灣的女兒」，林郁婷笑說：「我覺得蠻酷的，感謝你們讓世界知道台灣在哪裡。」林郁婷引用賴主恩的話，「做自己的光，希望照亮自己，也照亮別人。」
林郁婷特別感謝曾自強教練，「台下事情我要感謝教練，幫我扛下了所有，我要特別感謝他。」對於生涯規劃，林郁婷說：「我現在只想好好跟床培養感情，好好休息一下，之後的事情再討論，請大家拭目以待，有好消息會跟大家報告。」