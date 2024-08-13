美股漲多！台股開盤上漲42點　台積電漲2元、至942元

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權值股開盤全數走高，台積電開盤上漲2元、來到942元；鴻海開盤上漲4.5元、來到180.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1180元。
以色列、伊朗戰火一觸即發，再加上本週美國將公布最新CPI數據，投資人採取觀望態度，也因此道瓊指數昨日走跌，不過資金持續力捧科技股，因此美股四大指數漲多跌少，道瓊指數下跌140.53點或0.36%，收39357.01點；那斯達克指數上漲35.31點或0.21%，收16780.61點；標普500指數上漲0.23點或0.0043%，收5344.39點；費半指數上漲34.37點或0.73%，收4743.82點。
科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.35%，蘋果上漲0.71%，Alphabet下跌0.84%，微軟上漲0.19%，亞馬遜下跌0.084%。半導體股也同樣漲跌互見，輝達上漲4.08%，博通上漲0.24%，美光上漲1.68%，高通下跌0.97%，應用材料上漲1%，德儀下跌0.078%，AMD上漲1.86%。
台股ADR多數收高，台積電ADR上漲0.31%，日月光ADR上漲1.18%，聯電ADR上漲0.83%，中華電信ADR下跌0.08%。