巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

三年前奧運最風光如今機場一人落寞！黃筱雯放下執念助學姐摘金

▲黃筱雯在巴黎奧運16強碰上強敵、表現出色，可惜最終仍敗下陣來，無緣奪牌，回到國門低調受訪。（圖／廖聿偉攝）
▲黃筱雯在巴黎奧運16強碰上強敵、表現出色，可惜最終仍敗下陣來，無緣奪牌，回到國門低調受訪。（圖／廖聿偉攝）

記者廖聿偉/桃園報導

2021年東京奧運，黃筱雯替台灣奪下奧運史上首面獎牌，風光一時，未料3年後的巴黎奧運，卻因為裁判的「誤判」，遺憾在16強止步，反而是「四金釵」的另外三人林郁婷、吳詩儀及陳念琴都奪牌，林郁婷更一舉拿下金牌，成為全民英雄。今(13)日桃園機場湧入大批粉絲替林郁婷、吳詩儀及陳念琴歡呼，反而是黃筱雯在一旁等候，顯得有些落寞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃筱雯回應，「這次榮耀是屬於她們的，我也替她們開心，主角是奪牌選手的，也很感謝仍繼續支持我的人。」現場仍有許多粉絲舉牌子替黃筱雯加油，甚至還忿忿不平。」

巴黎奧運女子拳擊賽16強賽，黃筱雯對決頭號種子Stanimira Petrova，穩定發揮，甚至一度把對手牙套打飛，未料在第三回合被對手踩到腳跌倒，裁判疑似誤判成被擊倒，還開始讀秒，此判決也讓黃筱雯輸掉比賽。黃筱雯回應，「比賽過了就過了，也無法改變結局。下次碰頭我會打得更強勢，也一定會打敗她。」

▲奧運拳擊大團，吳詩儀、林郁婷、陳念琴、賴主恩等人，還有教練羅尚策、曾自強受訪。其中林郁婷在這次拳擊女子57公斤賽事奪金，吳詩儀、陳念琴都有銅牌進帳，最為豐收。（圖／葉政勳攝）
▲奧運拳擊大團，吳詩儀、林郁婷、陳念琴、賴主恩等人，還有教練羅尚策、曾自強受訪。其中林郁婷在這次拳擊女子57公斤賽事奪金，吳詩儀、陳念琴都有銅牌進帳，最為豐收。（圖／葉政勳攝）
放下執念　黃筱雯為學姊努力

本次林郁婷奪金後，特別感謝黃筱雯留在巴黎協助訓練。黃筱雯說，「東京奧運時她第一輪就出局，非常沮喪，我現在也能體會她的心情。當時學姊(林郁婷)收拾情緒後也留在東京陪我訓練，而我也希望能貢獻一分心力。」

黃筱雯說，「其實賽前就覺得學姊能一路打進金牌戰，我們拳擊隊是一個團隊，很開心她如願以償，也非常恭喜她。」


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

中華英雄巴黎奧運奪兩金加持！台灣運彩賣破14億　賣最夯的是這場

台灣好榜樣！外媒驚呆　解析為何日本1.2億人卻衝上奧運獎牌榜第3

台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

巴黎奧運閉幕式全紀錄！拳擊金后林郁婷掌旗進場　中華英雄樂開懷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生