三年前奧運最風光如今機場一人落寞！黃筱雯放下執念助學姐摘金
2021年東京奧運，黃筱雯替台灣奪下奧運史上首面獎牌，風光一時，未料3年後的巴黎奧運，卻因為裁判的「誤判」，遺憾在16強止步，反而是「四金釵」的另外三人林郁婷、吳詩儀及陳念琴都奪牌，林郁婷更一舉拿下金牌，成為全民英雄。今(13)日桃園機場湧入大批粉絲替林郁婷、吳詩儀及陳念琴歡呼，反而是黃筱雯在一旁等候，顯得有些落寞。
記者廖聿偉/桃園報導
黃筱雯回應，「這次榮耀是屬於她們的，我也替她們開心，主角是奪牌選手的，也很感謝仍繼續支持我的人。」現場仍有許多粉絲舉牌子替黃筱雯加油，甚至還忿忿不平。」
巴黎奧運女子拳擊賽16強賽，黃筱雯對決頭號種子Stanimira Petrova，穩定發揮，甚至一度把對手牙套打飛，未料在第三回合被對手踩到腳跌倒，裁判疑似誤判成被擊倒，還開始讀秒，此判決也讓黃筱雯輸掉比賽。黃筱雯回應，「比賽過了就過了，也無法改變結局。下次碰頭我會打得更強勢，也一定會打敗她。」
放下執念 黃筱雯為學姊努力
本次林郁婷奪金後，特別感謝黃筱雯留在巴黎協助訓練。黃筱雯說，「東京奧運時她第一輪就出局，非常沮喪，我現在也能體會她的心情。當時學姊(林郁婷)收拾情緒後也留在東京陪我訓練，而我也希望能貢獻一分心力。」
黃筱雯說，「其實賽前就覺得學姊能一路打進金牌戰，我們拳擊隊是一個團隊，很開心她如願以償，也非常恭喜她。」