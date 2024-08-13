籃籃與樂天女孩不合？對抗球團臨陣退縮 被爆「私下雙面人」行徑
28歲樂天啦啦隊女神籃籃活潑開朗，吸引大票粉絲追隨，人氣旺到跨界主持綜藝節目，還入圍金鐘獎，不過現在卻傳出她與樂天女孩們不合，被爆出私下雙面人的行徑。週刊爆料籃籃7月生日都不見樂天女孩們的祝福；先前球團爆出欠薪，女孩們說好一起寄信向球團爭取工作合約，籃籃卻怕得罪高層，臨陣退縮。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，籃籃目前手上握有《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《女孩好野》節目，可見她觀眾緣極佳，但是卻與樂天女孩感情普通。樂天球團日前被爆出積欠薪資，當時球團解釋是因為合約時間關係；週刊接獲爆料，知情人士稱當時女孩們已協議好一起寄信向球團爭取工作合約，身為隊長的籃籃卻因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出，臨陣退縮，讓她與樂天女孩們的關係生變。
此外，籃籃社群上的動態，大多都是與李多慧、林襄等前隊友PO文，反而沒有與樂天女孩們互動。據悉，籃籃對於同隊的女孩私下不常聯絡，她也曾多次告誡學妹不要跟球員談戀愛，現在卻被拍到郭嚴文深夜潛進她家，兩人疑似戀愛ING，更有人指籃籃私下行徑宛如「雙面人」，目前樂天對此尚未回應。