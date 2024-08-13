實測冷氣「連開100小時」耗電量！YTR公開各時段數據：比喝飲料省
夏日高溫來襲，許多人在家都打開冷氣降溫消暑，不過最怕電費暴增。YouTuber「1620夫妻生活」近日就在家中安裝智能電表，並實測變頻冷氣開啟時間長短耗電量，公開詳細用電數據後，發現連續開啟13小時與連續開啟3小時對比，後者平均電費約為前者2倍，開啟時數卻相差4倍，更曝光連續開啟119小時的冷氣耗電量，結果讓人感到相當吃驚。
記者賴禹妡／綜合報導
「1620夫妻生活」近日針對變頻冷氣開啟時間長短進行耗電量測試，他們先是實測安裝在2至4坪工作室的變頻冷氣，發現6月26日自早上9點27分至晚上11點12分，連續開啟13小時，平均每小時耗電0.354度；接著測試6月27日至7月2日間，連續開啟119小時，平均每小時耗電量為0.350度；最後測試7月3日早上9點至中午12點，連續開啟3小時，平均每小時耗電量為0.68度。
「1620夫妻生活」表示，連續開啟13小時與連續開啟3小時對比，後者平均電費約為前者2倍，開啟時數卻相差4倍，「沒有比較省，而且你還比較熱」。另外，他們也列出冷氣開啟時段用電量數據表格，可以看到7月3日早上9點至晚間11點，第一個小時使用度數為0.75，接著逐漸遞減，直到晚上10點使用度數已變0.25度，可見剛開啟冷氣為最耗電的情況。
「1620夫妻生活」坦言，變頻冷氣每個晚上開10小時，電費為16.4元，算下來平均每小時只花1.64元，讓他們忍不住驚呼：「我覺得這比飲料都還省，你現在喝一杯手搖飲可能60、70元，一杯飲料可以吹4個晚上。」建議大家若長時間待在家，也可以安裝智能電表觀測家中冷氣使用狀況，並依自身情況去判斷開啟冷氣的時間長短。
離開室內多久需要關變頻冷氣？
台電曾指出，變頻冷氣省電關鍵在於減少開關壓縮機的次數，若是離開時間僅1至2小時，建議按下遙控器的送風模式或是調高溫度來省電節能，「因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度。」
不過，台電也強調，變頻冷氣開24小時的用電量，絕對還是比開8小時還要多，若是長時間出門上班，建議還是將冷氣關掉，等到回家再重啟，「除非吹8小時的人中間數度開關，否則吹越久耗電量還是越大。」