張立東又被打槍！籃籃「爆和郭嚴文熱戀」嘴快洩口風：有喜歡的人
啦啦隊女神籃籃爆出和味全龍球員郭嚴文緋聞，籃籃經紀公司火速否認是朋友。籃籃戀情備受關注，單身的她其實有一個萬年緋聞男友張立東，兩人目前一起主持東森《女孩好野》，最新一集張立東再次發動告白攻勢：「我有喜歡妳，妳有嗎？」卻得到籃籃打槍回應：「我有喜歡的人，你有嗎？」意外洩口風。
記者林奕如／綜合報導
籃籃長相甜美、個性活潑，在綜藝節目都被主持人湊對，徐乃麟曾表示要幫籃籃介紹奧運金牌國手王齊麟，王齊麟其實有發展對象，還是籃籃同隊的樂天女孩陳詩媛（十元）。而籃籃和張立東傳了萬年緋聞，甚至不少人認為兩人真是一對，籃籃曾多次澄清，「我們真的是好朋友」，只是身邊的親友、綜藝前輩都認為兩人關係不尋常，讓她感到相當困擾，沈玉琳還喊話若結婚要包36萬大紅包。
大家猜測是有原因，張立東頻頻在節目上示好告白，還當眾告白「我愛籃籃」，並且在《天才衝衝衝》中邊玩遊戲邊對籃籃說：「人家會打球我也會追求啊」，那段時間張立東暴瘦，被說是失戀，籃籃在旁臉紅乾笑，到底籃籃真命天子是誰，引起許多猜測。
根據《CTWANT》報導，籃籃爆出熱戀，對象是味全龍球員郭嚴文，他握門禁卡熟門熟路夜進香閨，有關於緋聞，籃籃經紀公司第一時間火速回應，向《NOWnews今日新聞》表示，「是朋友。 8／8籃籃錄《綜藝新時代》，等收工後約了幾個朋友在家聊天聚會，郭嚴文轉交東西給籃籃後隨即離開。」