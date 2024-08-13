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黃子佼持私密片「受害者再增41人」！陳沂爆1黑幕：演藝圈早流傳

▲黃子佼（左圖）持有未成年私密片，被檢警查到受害者再增41人，陳沂（右圖）昨晚開轟，其實黃子佼的事蹟演藝圈早有流傳。（圖／資料照、陳沂臉書）
▲黃子佼（左圖）持有未成年私密片，被檢警查到受害者再增41人，陳沂（右圖）昨晚開轟，其實黃子佼的事蹟演藝圈早有流傳。（圖／資料照、陳沂臉書）

記者藍詩孟／綜合報導

男星黃子佼持有未成年私密影像遭起訴，近日又被檢察官爆出還有其他私藏影片，另有41名未成年少女受害，如此惡行令社會震驚。網紅陳沂昨（12）日晚間也在臉書發文，表示關於黃子佼的事蹟「演藝圈早就流傳許久」，連她都略有耳聞，所以才一直跟黃子佼保持距離，見到黃子佼如今「牆倒眾人推」的局面，更覺得無比諷刺。

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陳沂昨晚在臉書發文，寫到關於「黃子『蕉』」的事蹟其實演藝圈早就流傳許久，連她這個只踏入半個演藝圈的人都略有耳聞。陳沂透露：「當然沒有到爆出來的那麼嚴重，只是聽到那些事蹟都會覺得（噁心），所以一直跟他保持距離。」

▲黃子佼事蹟演藝圈早流傳　陳沂酸現在才切割是不是太晚？（圖／陳沂臉書）
▲陳沂認為黃子佼如今「牆倒眾人推」的局面很諷刺，明明許多演藝圈的人都知道黃子佼的事蹟，現在才出來切割。（圖／陳沂臉書）
黃子佼事蹟演藝圈早流傳　陳沂酸現在才切割是不是太晚？

陳沂也強調自己並非馬後砲：「我之前直播就多次表達對這個人反感。只是因為他有一定資源，很多演藝圈的人知道，也在那邊跟他好來好去。那也無可厚非，誰不是為了自己利益而活？我純粹覺得現在牆倒眾人推很諷刺。」陳沂認為黃子佼出事後，之前跟他交好的人紛紛切割，不然就是拿譴責黃子佼當話題炒作，難道他們現在才覺得黃子佼的事蹟很誇張嗎？是不是太晚了？

貼文曝光後網友看了也紛紛留言痛批，「第一時間爆出來之後還一堆人去加油」、「沂姐為什麼不早說」、「比較可怕的是他還主持國中生（？）的益智節目⋯想到就瑟瑟發抖」、「報出來的只是冰山一角，這社會遠比我們想像的黑暗」、「但他口條台風真的很好，搞成這樣真的很可惜」。

而黃子佼涉購買並持有未成年影像一案，目前被檢方依兒少性剝削條例起訴，台北地院12日再度開庭，採不公開審理，黃子佼出席庭訊前後面對媒體提問均不發一語，未多做回應，台北法院則訂於8月20日再開庭審理此案。

▲（圖／記者林調遜攝影）
▲黃子佼12日開庭時戴著帽子、口罩現身，低頭不發一語。（圖／記者林調遜攝影） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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