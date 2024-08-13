黃子佼持私密片「受害者再增41人」！陳沂爆1黑幕：演藝圈早流傳

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黃子佼事蹟演藝圈早流傳 陳沂酸現在才切割是不是太晚？
陳沂也強調自己並非馬後砲：「我之前直播就多次表達對這個人反感。只是因為他有一定資源，很多演藝圈的人知道，也在那邊跟他好來好去。那也無可厚非，誰不是為了自己利益而活？我純粹覺得現在牆倒眾人推很諷刺。」陳沂認為黃子佼出事後，之前跟他交好的人紛紛切割，不然就是拿譴責黃子佼當話題炒作，難道他們現在才覺得黃子佼的事蹟很誇張嗎？是不是太晚了？
貼文曝光後網友看了也紛紛留言痛批，「第一時間爆出來之後還一堆人去加油」、「沂姐為什麼不早說」、「比較可怕的是他還主持國中生（？）的益智節目⋯想到就瑟瑟發抖」、「報出來的只是冰山一角，這社會遠比我們想像的黑暗」、「但他口條台風真的很好，搞成這樣真的很可惜」。
而黃子佼涉購買並持有未成年影像一案，目前被檢方依兒少性剝削條例起訴，台北地院12日再度開庭，採不公開審理，黃子佼出席庭訊前後面對媒體提問均不發一語，未多做回應，台北法院則訂於8月20日再開庭審理此案。
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