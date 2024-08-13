快訊／大谷翔平太神了！本季第36轟出爐 要回國聯全壘打王寶座
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（13）日迎戰密爾瓦基釀酒人，日籍球星大谷翔平5局上開轟，本季第36轟出爐，再度要回國聯全壘打王寶座，他目前打擊率為2成98，本季36轟，85打點，道奇隊以4:0領先。大谷翔平在前一場只有6打數1安打，雖然敲出三壘安打，但是進入8月打擊率持續下探，這發全壘打也讓他打出自信，目標前往40轟、40盜的終極目標。大谷這發全壘打是2分砲，苦主是釀酒人先發投手Freddy Peralta，目前仍超越Marcell Ozuna，獨居全壘打王寶座。
記者吳政紘/綜合報導
大谷還是先發 目標40轟40盜
大谷此役擔任一棒，指定打擊，即便隊友Mookie Betts歸隊，他還是利用打擊實力說話，這場比賽他首打席敲出中外野飛球被接殺，第二打席敲出二壘滾地球出局。
第三打席，他面對釀酒人先發Freddy Peralta，大谷第四球相中外角149公里直球，一棒轟出反方向2分砲，幫助道奇以4分領先。
道奇隊3局由Mookie Betts轟出2分砲領先，大谷也聞到勝利味道，在5局上轟出左外野2分砲，這是支反方向全壘打，一棒讓道奇以4分拉開差距。