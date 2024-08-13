柯文哲內心超忐忑？沈富雄見「端木正聲明」驚呼：手法很厲害
民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金申報不實，12日他親上火線召開記者會，民眾黨指控簽證是會計師端木正「便宜行事」、「擅自調節」灌帳到木可、尼奧跟時樂公司；不過端木正回擊，強調自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白。對此，前立委沈富雄表示，「這就是端木正一人要扛下了，端木正這種手法我從來沒聽過，很厲害，所以我不訝異他發的聲明稿。」
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄12日在廣播節目《POP大國民》中表示，這事件可以稱為「三家店事件」，這三家公司有點不同，「木可是競總的財務附隨組織，其他兩家是也都是為了處理錢的問題，他們有做事」，沈富雄接著說，柯文哲召開記者會，就是在講錢的去路，查了很多後，發現有15筆漏報之支出及2筆誤報，總計17筆錯誤申報資料1817萬餘元。
沈富雄認為，因為時間來不及了，端木正就把它掛在這三家公司上面，「但這就是端木正一人要扛下了，端木正這種手法我從來沒聽過，很厲害，所以我不訝異他發的聲明稿。」沈富雄也指出，尼奧之所以敢爆出這件事，是因為尼奧爆出來以後沒有犯法，「他只是被動、被利用而已。」
沈富雄也說，記者會上，4個人心中都非常七上八下、忐忑不安，「黃珊珊、柯文哲、李文宗心裡都有數，但時間的壓力不得不在得有個交代，心裡頭舒坦的恐怕是陳智菡，因為她的笑容很自然」。