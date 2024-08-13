籃籃爆戀愛ING！味全龍郭嚴文熟門熟路夜進香閨 經紀方火速回應
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）不只在球場應援賣力，近年來跨足綜藝主持，手握有約4個節目的主持棒，表現非常亮眼，今（13）日新聞爆出她熱戀ING，對方是味全龍球員郭嚴文，郭嚴文被直擊進入籃籃位於新北市的新家，對此，籃籃經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示，「兩人是朋友。」
記者林奕如／台北報導
籃籃過往自稱單身，理想型是大谷翔平，這些年努力跨足演藝事業，累積超高知名度。據《CTWANT》報導，她似乎已經有對象了，媒體直擊郭嚴文結束球賽後先到超市購買食材，籃內所裝的都是需要烹調的食材，之後驅車前往籃籃家，而且手上還握有門禁卡，看起來非常熟悉。
籃籃這次和球員郭嚴文爆出緋聞，籃籃經紀公司馬上滅火，「是朋友。8／8籃籃錄《綜藝新時代》，等收工後約了幾個朋友在家聊天聚會，郭嚴文轉交東西給籃籃後隨即離開。」
籃籃的感情世界備受關注，她和張立東有萬年緋聞，在最近一集《女孩好野》節目，張立東再次發動告白攻勢：「我有喜歡妳，妳有嗎？」全場驚呼，不過籃籃卻回應：「我有喜歡的人，你有嗎？」籃籃的回應，被說嘴快洩口風，疑似在指郭嚴文。
郭嚴文綽號「迷你郭」、「微笑郭」及「超級喜歡」等，為台灣的職業棒球選手，曾於美國職棒辛辛那提紅人小聯盟系統發展，之前是樂天桃猿（2019年－2023年）球員，籃籃則是樂天女孩，不過去年季後樂天未將郭嚴文放入60人保留名單，今年就被味全龍出手邀請，他目前效力味全龍，他和籃籃算是前同事關係，也同樣是台南人。