羅時豐發律師聲明喊各自安好！侄子不甩姑丈深夜發聲「一路好走」
金曲歌王羅時豐近年當起網紅經營YouTube頻道，打入年輕人市場再度翻紅，頻道擁有78萬人追蹤。近日卻爆出他與製作人侄子（張敏慎）鬧翻，已將影片全面下架，羅時豐昨（12）日透過臉書發聲「未來大家各自努力且安好」，侄子對此未回應，反而是深夜發文哀悼店家的兒子寶弟，祝他一路好走。
記者薛羽彤／綜合報導
羅時豐昨晚發表律師聲明，解釋影片下架原因，侄子深夜在不務正ya臉書粉絲團發文表示，「我永遠記得錄影當天，寶弟要上台前，我衝到台前給寶弟鼓勵！寶弟酷酷的什麼都沒說...感覺他知道媽媽的辛苦，更從眼神中知道媽媽在菜市場，為了家庭打拼的所有努力！然而，無常就是日常！寶弟一路好走。」
侄子曬出與店家的對話，寶弟媽媽說：「謝謝大家的幫忙，寶弟不行了，等等準備幫他換衣服，已經請殯儀館幫忙。」他也喊話寶弟自己的爸爸也在天上，可以與他相伴，「天上沒有病痛了…我爸爸也在那唷。」
羅時豐沉默3天發聲 祝福侄子未來各自安好
羅時豐爆出團隊和侄子鬧翻，不僅頻道影片全面下架，粉絲團文章也全面清空，不務正ya的頻道也屬於侄子，不過兩人之間究竟發生什麼事，並未詳細說明。昨晚羅時豐沉默3天曬出律師聲明表示，「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規（附圖）我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。不好意思，這幾天佔用了媒體資源，非常抱歉，最後表示祝福也謝謝大家關心。」證實與侄子劃清界線，讓不少粉絲覺得可惜。