曝「蒔間」跟柯文哲有特殊性關係！吳靜怡：為何躲在陳智菡後面？
民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金爭議連環爆，網紅四叉貓日前點名「蒔間」很可疑，蒔間於去年7月改名後，拿下柯文哲1000萬宣傳費。政治評論員吳靜怡今（13）日再爆料，「蒔間」就是跟柯文哲有特殊性關係！柯文哲難道不清楚「蒔間」這間公司嗎？為什麼要躲在陳智菡的後面不敢老實出來講，難道這不就是一間任務型態的公司，專門拿來對接柯文哲的嗎？只要當「柯友友」就是「千萬」幸福，這絕對不是總幹事黃珊珊一個人能決定的，柯文哲為什麼不敢回應小草，拍幾部影片就要千萬，「授權」就能給千萬？
記者余祥／台北報導
吳靜怡質疑，「木可公關、智堯」有沒有跟柯文哲親屬相關聯的可疑資金流動，不然，這麼倉促的發聲明：「即刻暫停運作，並依法進行公司清算。」背後意義是什麼？公司如果清算，就等於銀行帳戶可以立即清空，連公司關聯的文件都可以全部銷毀。
另外，她也問，難道柯文哲主席的管理失職不需要送中評會？時任競選總部財務長李文宗、競總總幹事黃珊珊都會移送中評會，請問會計師端木正被嚴厲指控亂作帳，為何不用送中評會？還是他其實根本沒有問題？柯文哲身為這所有帳目確認的代表人，怎麼道歉不用、送中評會也不用。
吳靜怡批，柯文哲嘴裡的財政紀律，就像是發臭的蚵仔，民眾黨吃了，集體拉肚子。
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柯文哲、李文宗有沒有在非公務行程中見過威京小沈？囚徒困境，你們自己去跟檢調說。
柯文哲競辦醜聞只是小菜，
民眾黨不用在這時候急著護航，
建議你們，能跳船，那就先跳。
所有心情：
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