中東戰火一觸即發！國際油價「連5日走高」漲逾4%　黃金漲近2%

我是廣告 請繼續往下閱讀
倫敦北海布蘭特原油10月期貨價格上漲2.64美元，收報每桶82.30美元，漲幅3.3%，為7月25日以來最高收盤價。
現貨黃金上漲1.7%，至每英兩2,472.90美元，距離上個月創下的歷史高點2,483.73美元僅有咫尺之遙；美國黃金期貨收高1.2%，報2,504美元。
中東局勢緊張，看不到停火跡象，這推動對黃金避險地位的需求。與此同時，市場還在為週二公布的美國7月PPI數據和週三公布的美國7月CPI數據做準備。這些數據將提供線索，以便投資者瞭解美國聯準會（Fed）在尋求抑制通膨的同時是否得以避免經濟衰退。
由於對聯準會降息的樂觀情緒日益高漲，金價今年以來上漲了20%。各國央行的大規模購買和中國消費者的強勁需求也支撐了金價。包括中東地區緊張局勢及今年11月登場的美國大選在內，不斷上升的地緣政治風險也突顯了黃金作爲避險資產的吸引力。
Kitco Metals高級分析師Jim Wycoff表示，「我們今天在黃金和白銀市場上看到的是利多技術圖表帶來的一些價格支撐，引發了一些技術性買盤。中東緊張局勢加劇也帶來了一些避險需求。」
現貨白銀上漲1.8%，報每英兩27.94美元；白金上漲2.2%，報942.20美元；鈀金上漲約1.7%，報919.36美元。
中東局勢緊張
自巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡後，伊朗將哈尼雅之死歸咎以色列，揚言要進行報復。據《華爾街日報》報導，以色列在察覺伊朗與激進組織真主黨準備行動後，周一已將其軍隊置於高度戒備狀態。
此外，以色列在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）擊斃「真主黨」（Hezbollah）軍事最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），使外界更加擔憂迄今尚未平息的加薩衝突將演變成規模更大的中東戰爭。
中東地區消息人士週一（12）表示，他們擔心伊朗及其代理人可能在未來24小時內襲擊以色列，以報復哈尼雅上月末在德黑蘭被殺的事件。
美國五角大廈已經下令派遣美軍航空母艦「林肯號」（Abraham Lincoln）打擊群加速開赴中東部署。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國已準備好應對伊朗或其中東代理人可能在本周發動的重大襲擊。