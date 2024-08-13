奧運拳擊／林郁婷摘金返抵國門！卻因「眼部不適」無法回母校受訪

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林郁婷回台受到大批民眾熱烈歡迎，她原定上午9時30分將於母校鶯歌工商與教練、母親一同接受媒體訪問，但因身體不舒服加上行程延誤，不得已取消採訪。林郁婷母親廖秀宸解釋：「應該是受到時差跟長途飛行影響」，並透露林郁婷是眼部不適，所以先休養，之後會去看診。
林郁婷在這屆奧運不斷受到外界影響，她在四強賽時，對上土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，當時她雖因生病受到影響，但仍火力全開，在3回合都拿下5:0，搶下金牌戰門票。賽後Kahraman還比出X動作，暗指林郁婷是男性，被台灣網友罵爆。
林郁婷在金牌戰對上波蘭20歲好手塞雷梅塔（Julia Szeremeta），她也頂住壓力，拿下台灣拳擊項目史上第一面奧運金牌。不過林郁婷接受不斷訪問，還有之後奧運嚴格的賽後禁藥檢測等，無法好好吃東西。
林郁婷接受《NOWnews》記者訪問時指出，面對性別爭議，她認為，「台上的事情台上解決，我現在只想飽餐一頓，好好跟我的床培養感情。」林郁婷受到大批台灣民眾歡迎，她被稱為「台灣的女兒」，代表台灣奪金，林郁婷聽聞後也說：「我覺得蠻酷的。」不過卻傳出身體不適，讓粉絲有點擔心。
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