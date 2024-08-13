奧運1600公尺接力美國雪恥了！「超強國家」遭震撼教育　國民傻眼

奧運拳擊／林郁婷摘金返抵國門！卻因「眼部不適」無法回母校受訪

▲林郁婷本要回到母校鶯歌國中受訪，但是因為「身體不適」，只好先回家休養。由於巴黎奧運選手村「確診」狀況嚴重，也可能過度疲勞跟壓力釋放，不少選手也都因此生病。（圖／葉政勳攝）
▲林郁婷本要回到母校鶯歌國中受訪，但是因為「身體不適」，只好先回家休養。由於巴黎奧運選手村「確診」狀況嚴重，也可能過度疲勞跟壓力釋放，不少選手也都因此生病。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

（11:40更新）奧運女子拳擊好手林郁婷今（13)日搭機返台，吸引將近百名國人熱烈迎接，林郁婷回台就馬上擔任台灣反霸凌公益大使，藉由親身經歷推動反霸凌工作。她直言很榮幸也很榮耀，「滿酷的，希望成為大家的光，照亮別人，照亮曾經黑暗的地方。」不過林郁婷本要回到母校鶯歌國中受訪，但是因為「身體不適」，只好先回家休養。林郁婷母親廖秀宸解釋：「應該是受到時差跟長途飛行影響」，並透露林郁婷是眼部不適，所以先休養，之後會去看診。

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林郁婷受到性別霸凌　透露只想回家休息

林郁婷回台受到大批民眾熱烈歡迎，她原定上午9時30分將於母校鶯歌工商與教練、母親一同接受媒體訪問，但因身體不舒服加上行程延誤，不得已取消採訪。林郁婷母親廖秀宸解釋：「應該是受到時差跟長途飛行影響」，並透露林郁婷是眼部不適，所以先休養，之後會去看診。

林郁婷在這屆奧運不斷受到外界影響，她在四強賽時，對上土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，當時她雖因生病受到影響，但仍火力全開，在3回合都拿下5:0，搶下金牌戰門票。賽後Kahraman還比出X動作，暗指林郁婷是男性，被台灣網友罵爆。

林郁婷在金牌戰對上波蘭20歲好手塞雷梅塔（Julia Szeremeta），她也頂住壓力，拿下台灣拳擊項目史上第一面奧運金牌。不過林郁婷接受不斷訪問，還有之後奧運嚴格的賽後禁藥檢測等，無法好好吃東西。

林郁婷接受《NOWnews》記者訪問時指出，面對性別爭議，她認為，「台上的事情台上解決，我現在只想飽餐一頓，好好跟我的床培養感情。」林郁婷受到大批台灣民眾歡迎，她被稱為「台灣的女兒」，代表台灣奪金，林郁婷聽聞後也說：「我覺得蠻酷的。」不過卻傳出身體不適，讓粉絲有點擔心。

▲林郁婷不但關閉社群，她說：「身為一個選手，還是要專注比賽，拿到最高榮譽，展現台灣的精神，讓世界認識我們，認識台灣才是我最想做到的事。」（圖／葉政勳攝）
▲林郁婷不但關閉社群，她說：「身為一個選手，還是要專注比賽，拿到最高榮譽，展現台灣的精神，讓世界認識我們，認識台灣才是我最想做到的事。」（圖／葉政勳攝）

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