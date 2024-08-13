張惠妹將在12月開唱「站上大巨蛋第一人」？經紀人曝關鍵

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據《三立新聞網》報導，張惠妹團隊已經去看過場地，預計在12月一連在大巨蛋開唱4場，將售出14萬張門票，且由於張惠妹可能是最早唱進大巨蛋的歌手，因此屆時規格、場租等相關配套措施，可能將成為後續歌手的範本，且因為大巨蛋場地、規模都比小巨蛋還要大，因此也要有成本考量，並非人人都可以站上大巨蛋舞台。
不過對於張惠妹將站上大巨蛋一事，張惠妹經紀人陳鎮川回應《NOWnews今日新聞》表示，「我們一直有很積極的關切租用大巨蛋開唱的可能性，也都有沙盤推演製作的規格，但場地什麼時候可以合規租用還沒有明確，這不是我們可以說了算的。畢竟經過完整的評估，在大巨蛋開演唱會和看演唱會才可以放心。」事實上還沒有確定張惠妹何時站上大巨蛋，且場地也尚未公開做演唱會租用，因此想在大巨蛋看到張惠妹開唱，可能還需要再等等。
大巨蛋9月可開唱 天王天后搶當第一人
大巨蛋預計9月之後就可舉辦演唱會消息一出，就傳出有許多大咖派工作人員到大巨蛋看場地，先前也傳出張惠妹搶著開唱，不過當時陳鎮川就說，「一直有在規劃，阿妹對於唱進大巨蛋也很有想法，持續都有在跟場地保持溝通中，目前實在還不能確認時間，也希望可以幫忙敲碗，看大家有多期待阿妹回台北開唱，可以幫忙催生一下。」
另外，周杰倫所屬的杰威爾音樂也回應，「周杰倫很希望可以在大巨蛋演出，但我們目前還無法回應確切的演出時間。」林俊傑也說，「當然會想唱大巨蛋，希望公司可以幫忙安排到。」台北市長蔣萬安還曾兩度點名二姐江蕙，希望對方可以在大巨蛋復出開唱，不過當時江蕙經紀人陳子鴻在臉書轉達江蕙的回應，「謝謝市長的抬愛，已將訊息轉達給二姐。二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。」究竟誰可以成為唱上大巨蛋第一人，讓外界相當關注。