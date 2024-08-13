揭藍白合破局是因「靠柯發財」集團！他曝：內部利益盤根錯節
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白。對此，粉專「政客爽」直批，「黃珊珊、陳智菡把責任推給別人就當沒事了嗎？」一堆靠柯文哲這個品牌賺錢的廠商，如果藍白合了肯定沒錢賺，當然要翻臉，只是一個靠柯發財的龐大利益集團，這就是所謂新政治嗎？
記者王德蓉／綜合報導
政客爽12日發文質疑，帳目不清的責任怎麼只會是會計師的責任，這部分過了近半年之久，在拿到帳目的時候都沒有稍微看一下？「黃珊珊、陳智菡把責任推給別人就當沒事了嗎？」上報到監察院都已經半年了，都不用重新檢視是否遺漏？民眾黨財務長居然說：「我必須很負責地說，我完全不知情。」他痛批，「我搞不懂你在說中文還是法國話，這是什麼中文使用方式？」
政客爽質疑，這只是一個政黨，如果這樣的團隊去治理一個國家呢？一個對帳目完全不知情的財務長，真的是用人唯才還是圖利自己人給位置？當初拼命阻止藍白合，明明柯文哲同意又把他拉回來，大家在這場假帳案裡面只看到了內部利益盤根錯節，到底是為了這個黨好？還是為了自己好？一堆靠柯文哲這個品牌賺錢的廠商，如果藍白合了肯定沒錢賺，當然要翻臉，大家只看到是一個靠柯發財的龐大利益集團。這就是所謂的新政治嗎？
政客爽續指，民眾黨當初花了1000萬做民調，標榜最真實的民調，結果出來最不準，這錢花得開心嗎？整場記者會只看到負責財務的人鞠躬道歉，而身為選舉總幹事的黃珊珊、副總幹事的陳智菡你們都不用道歉哦，領導者這種切割態度、讓其他人去擋也太難看了吧！每一次我們看到企業發生問題時，董事長或總經理至少都會鞠躬道歉表示自己管理不周，「啊這兩位當時喊聲最囂張的，你們就這態度？佩服佩服，反正只是柯文哲選輸了，有人還有一個月領幾十萬的立委當，接下去再去選市長、再募款，爽翻天了！」