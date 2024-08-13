台南凌晨惡火釀5死 黃偉哲慰問家屬指示全力協助善後
台南六甲區珊瑚路1處民宅今(13)日凌晨2點30分左右，因不明原因起火，警消獲報立即救援，當時屋內共5人受困，整起火警在凌晨5點左右控制，入內發現5人全罹難，分別為3男2女，年紀最小的死者才8歲，詳細起火原因，仍待釐清。台南市長黃偉哲聞訊後隨即趕往現場了解，並慰問陳姓屋主母親與岳母，允諾給予最大協助。
記者郭凱杰／台南報導
這起火警，發生在今天凌晨2時36分，消防獲報派出六甲、麻豆、下營、官田與柳營等分隊及第二大隊，共計出動19車37人，救災人員2點44分抵達現場，發現1樓傳出明火，消防人員想從後方進入，但10幾分鐘後3樓即全面燃燒，無法進入，直到4點19分火勢控制，但內部溫度相當高無法入內，5點火撲滅後展開入內搜救。
警消人員入內發現一家1家6口當時有5人在家，全躲到鐵皮加蓋的3樓後方曬衣間，但屋內溫度相當高，分別為45歲陳姓父親、38歲的母親、18歲大兒子、15歲二兒子及8歲四女兒，5人全數罹難，其中，家中13歲的三女兒因出國表演，火災當下不在家，才得以倖免。
消防局長李明峯表示，消防隊員們在火災發生後迅速展開行動，盡最大努力控制火勢並進行搜救，但此次火災現場情況十分艱難，火勢蔓延迅速，加上濃煙使能見度極低，增加了救援難度。然而，消防隊員們毫不退縮，全力以赴，在此要感謝他們的付出。
民政局長姜淋煌表示，民政局將負責協調災後援助工作，確保遇難者家屬能夠獲得必要的心理和物質支持，也會加強與消防局及相關單位的合作，推動建立更加完善的應急預案和救援體系。
六甲區區長陳啓榮上午也緊急聯繫六甲國中與國小校長，啟動輔導學生與相關協助，一起陪伴家屬親友度過此難關。