柯文哲危機處理第一步？邱毅指「這人」辭去不分區

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邱毅坦言，自己從沒見過競總的財務是如此凌亂，會計師不是負責稽核嗎？怎麼會做起作帳、平帳的勾當呢？若真如此，會計師該被吊銷執照，而且有作假帳的法律刑責。黃珊珊身為總幹事，一句這是「低級錯誤」就可了，質疑這難道不是總幹事的基本責任嗎？
邱毅說，還有出來爆料，把事情越攪越大，弄成一發不可收拾的那些公司，不都是黃珊珊的相熟公司，而當初承攬業務是由她一手亁綱獨斷的嗎？柯文哲從台北市府一路栽培，其間自己數度建議換成有經驗的蔡正元擔任總幹事，但柯文哲就是信任黃珊珊，這種識人不明，也使柯文哲的領導能力大打折扣。
邱毅認為，柯文哲競總的財務亂象，加上藍綠多人見獵心喜的告發，使北檢順利找到清查柯文哲三大案的金流入口。頭一個就是京華城案，看昨天關鍵人物彭振聲可以無保請回，但被限制住居出境，懷疑他已轉列污點証人，很快的檢調應該就會約談柯文哲了。
邱毅說，賴清德最想剷除的人就是柯文哲，認為柯文哲帶走200多萬小草，才使他得票率只剩下40%，讓他在蔡英文面前威風不起來，更無法權力一把抓，並知道要讓小草回歸與青鳥合流，就必須徹底摧毀柯文哲。
最後邱毅說，面對民眾黨生死存亡的關鍵時刻，柯文哲該壯士斷腕，黃珊珊也該自行了斷，辭去不分區立委，扛起競總財務一筆爛帳的責任，這是當前危機處理的必要一步。