巴黎奧運獎牌王是他！4金1銅「僅輸19國家」　東京奧運成績超意外

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然而驚人的是，馬爾尚在本屆巴黎奧運根本像神一樣，雙破美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的紀錄，分別是400公尺個人混合式游出4分02秒95奪金，打破菲爾普斯在北京奧運的4分03秒84；隨後又在男子200米混合游出1分54秒06奪金，同樣打破菲爾普斯在北京奧運創下的1分54秒23；而200公尺蝶式、200公尺蛙式全部都破奧運紀錄，等於4面金牌全寫下新紀錄。
馬爾尚奮鬥3年統治泳界！個人獎牌僅輸給19個國家
然而事實上，馬爾尚雖然游泳天賦非常高、學習能力也非常好，但卻一直都沒在國際上有好成績，他在19歲時初登東京奧運殿堂，總計參加4項賽事，最終並未獲得任何獎牌，僅在400公尺混合式中以第六名作收，法國泳隊甚至在東京奧運的成績只有50公尺自由式一面銀牌。
但這並不讓馬爾尚感到挫折，他後續選擇寄信給菲爾普斯的教練鮑勃·鮑曼（Bob Bowman）討教，希望能夠到美國受訓，在離家6000公里、歷經三年的訓練之後，馬爾尚已經脫胎換骨，這回站上巴黎奧運的舞台上大放異彩，已經被稱為是「新一代水怪」、「菲爾普斯接班人」，用4金1銅的成績證明自己的實力，個人獎牌數量更是只輸19個國家總和，相當的勵志且不容易。
巴黎奧運個人獎牌排行前10名！體操女王回歸、韓國射擊全制霸
然而除了第一名的馬爾尚之外，前十名也有許多來自各國的好手，像是亞軍的美國選手赫斯克（Torri Huske），從8歲就開始學習游泳，在本屆奧運也在女子游泳項目斬獲3金2銀的好成績；而第五名美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）挺過東京奧運退賽爭議，這回重回賽場，也是奪下3金1銀的漂亮成績。
另外日本體操新秀岡慎之助今年才20歲，就在巴黎奧運當中拿下男子團體全能金牌、個人全能金牌、單槓金牌及雙槓銅牌，3金1銅排名第6；另外第7名、第8名則都是拿下3面金牌的韓國神射手金優鎮、林是見，兩人在射箭項目全制霸，包括男女子個人、男女子團體、混合團體都摘下金牌，超強實力令人讚嘆。
以下是巴黎奧運個人獎牌榜前10名
📍游泳法國馬爾尚：4金1銅
📍游泳美國赫斯克：3金2銀
📍游泳澳洲奧卡拉漢：3金1銀1銅
📍游泳加拿大麥金塔許：3金1銀
📍體操美國西蒙拜爾斯：3金1銀
📍體操日本岡慎之助：3金1銅
📍射箭韓國金優鎮：3金
📍射箭韓國林是見：3金
📍自行車荷蘭拉夫賴森：3金
📍輕艇紐西蘭莉莎卡林頓：3金
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