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巴黎奧運獎牌王是他！4金1銅「僅輸19國家」　東京奧運成績超意外

▲本屆巴黎奧運的獎牌王，就是來自法國的泳將馬爾尚（Leon Marchand），他總計獲得4金1銅的成績。（圖／達志影像／美聯社）
▲本屆巴黎奧運的獎牌王，就是來自法國的泳將馬爾尚（Leon Marchand），他總計獲得4金1銅的成績。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運已經正式圓滿落幕，中華隊以2金5銅的成績，名列參賽國家第35名，而冠軍則是由「美國」以40金44銀42銅連霸拿下。然而撇除國家總獎牌數，奧運官網還有統計個人運動員的獎牌，其中本屆巴黎奧運的獎牌王，就是來自法國的泳將馬爾尚（Leon Marchand），他總計獲得4金1銅的成績，以個人的戰果跟參賽國家相比，竟然就能排到第20名的位置，相當的驚人。

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在巴黎奧運結束之後，奧運官網也統計個人運動員的獎牌總數，其中冠軍是由今年22歲的法國泳將馬爾尚奪下，總計拿下4金1銅，金牌項目分別是400公尺個人混合式、200公尺蛙式、200公尺蝶式以及200公尺個人混合式；而銅牌則是在男子4X100公尺混合式接力與法國隊友一起拿下。

▲2024巴黎奧運奪牌王是地主法國的游泳選手馬爾尚（Leon Marchand），個人斬獲4金1銅，僅輸給19個國家總和。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運奪牌王是地主法國的游泳選手馬爾尚（Leon Marchand），個人斬獲4金1銅，僅輸給19個國家總和。（圖／美聯社／達志影像）
然而驚人的是，馬爾尚在本屆巴黎奧運根本像神一樣，雙破美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的紀錄，分別是400公尺個人混合式游出4分02秒95奪金，打破菲爾普斯在北京奧運的4分03秒84；隨後又在男子200米混合游出1分54秒06奪金，同樣打破菲爾普斯在北京奧運創下的1分54秒23；而200公尺蝶式、200公尺蛙式全部都破奧運紀錄，等於4面金牌全寫下新紀錄。

馬爾尚奮鬥3年統治泳界！個人獎牌僅輸給19個國家

然而事實上，馬爾尚雖然游泳天賦非常高、學習能力也非常好，但卻一直都沒在國際上有好成績，他在19歲時初登東京奧運殿堂，總計參加4項賽事，最終並未獲得任何獎牌，僅在400公尺混合式中以第六名作收，法國泳隊甚至在東京奧運的成績只有50公尺自由式一面銀牌。

但這並不讓馬爾尚感到挫折，他後續選擇寄信給菲爾普斯的教練鮑勃·鮑曼（Bob Bowman）討教，希望能夠到美國受訓，在離家6000公里、歷經三年的訓練之後，馬爾尚已經脫胎換骨，這回站上巴黎奧運的舞台上大放異彩，已經被稱為是「新一代水怪」、「菲爾普斯接班人」，用4金1銅的成績證明自己的實力，個人獎牌數量更是只輸19個國家總和，相當的勵志且不容易。

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▲馬爾尚在上屆東京奧運成績不理想，但本屆巴黎奧運摘下4金1銅，且除了混合接力以外，其餘4項都打破奧運紀錄。（圖/奧運官網）
巴黎奧運個人獎牌排行前10名！體操女王回歸、韓國射擊全制霸

然而除了第一名的馬爾尚之外，前十名也有許多來自各國的好手，像是亞軍的美國選手赫斯克（Torri Huske），從8歲就開始學習游泳，在本屆奧運也在女子游泳項目斬獲3金2銀的好成績；而第五名美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）挺過東京奧運退賽爭議，這回重回賽場，也是奪下3金1銀的漂亮成績。

另外日本體操新秀岡慎之助今年才20歲，就在巴黎奧運當中拿下男子團體全能金牌、個人全能金牌、單槓金牌及雙槓銅牌，3金1銅排名第6；另外第7名、第8名則都是拿下3面金牌的韓國神射手金優鎮、林是見，兩人在射箭項目全制霸，包括男女子個人、男女子團體、混合團體都摘下金牌，超強實力令人讚嘆。

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▲美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）這次在巴黎奧運奪下3金1銀的佳績，排名個人獎牌榜第五名。（圖/IG@simonebiles）
以下是巴黎奧運個人獎牌榜前10名

📍游泳法國馬爾尚：4金1銅
📍游泳美國赫斯克：3金2銀
📍游泳澳洲奧卡拉漢：3金1銀1銅
📍游泳加拿大麥金塔許：3金1銀
📍體操美國西蒙拜爾斯：3金1銀
📍體操日本岡慎之助：3金1銅
📍射箭韓國金優鎮：3金
📍射箭韓國林是見：3金
📍自行車荷蘭拉夫賴森：3金
📍輕艇紐西蘭莉莎卡林頓：3金

▲曾在2023年杭州亞運創下射箭三冠王壯舉的南韓女將「小全智賢」林是見，這次除了以總分694分刷新此前由南韓女將安山在2021年東京奧運創下的大會紀錄680分，以及南韓女將姜彩榮在2019年世錦賽締造的世界紀錄692分。（圖／林是見IG）
▲射箭南韓女將「小全智賢」林是見在本屆巴黎奧運奪下項目3金全制霸創舉，與隊友金優鎮相同。（圖／林是見IG）

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