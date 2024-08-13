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柯震東直播「沒拔耳機」！廁所害羞聲音全流出　他崩潰：我受夠了

▲柯震東近日直播到一半去廁所解放，怎料他低估了耳機的收音功能，導致噓噓聲全被粉絲聽到，讓他也崩潰說「我受夠科技產品了」。（圖／柯震東IG）
▲柯震東近日直播到一半去廁所解放，怎料他低估了耳機的收音功能，導致噓噓聲全被粉絲聽到，讓他也崩潰說「我受夠科技產品了」。（圖／柯震東IG）

記者藍詩孟／綜合報導

男星柯震東開通Threads帳號後，動態更新相當活躍，他也不時透過IG開直播跟粉絲互動。日前柯震東在直播時想去上廁所，為了防聲音被粉絲聽到，還特地把手機放在離廁所一段距離的地方，怎料柯震東上小號的水聲還是被完整收錄；原來，柯震東上廁所時還帶了AirPods一起進去，收音變得更加明顯，他事後得知真相也笑翻，開玩笑直呼「我受夠科技產品了」。

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柯震東11日晚間在IG開直播跟粉絲互動，聊天到一半尿意襲來，他直接跟粉絲說自己要去小號，「我要把手機放很遠，你們就聽不到，而且我現在戴耳機，你們應該聽不到」，隨後柯震東就自顧自地走到廁所解放，殊不知尿尿的噓噓聲全被耳機收錄，放送出去。

▲柯震東在4日透過IG限時動態發文曬出自己跟韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角的合照，瞬間吸引大批粉絲關注。（圖／柯震東IG）
▲柯震東經常透過IG直播跟粉絲互動，直播時也是笑料百出。（圖／柯震東IG）
戴耳機上廁所　柯震東尿完才知「噓噓聲被直播」

柯震東上完廁所後看到粉絲留言才知道，自己解放的聲音全都被聽見，讓他也忍不住笑噴，還跟經紀人隔空道歉，「對不起，你也知道我是3C智障，所以我不知道會發生這件事情。」柯震東解釋自己剛買AirPods還不清楚功能，尷尬的說「所以戴耳機會更明顯是不是？」隨後更在Threads大吐苦水，抱怨「我受夠科技產品」，搞笑舉動讓網友笑翻。

柯震東當天晚上的直播畫面也被側錄，在Threads上遭轉發流傳，粉絲看了也紛紛留言：「沒事，我們自己人」、「那瞬間真的要被凱凱笑死，有夠可愛，半夜一直狂笑」、「花錢收買耳機是對的」、「當時直播間的留言很一致，都是『聽到了』」、「笑死他也太可愛」。還有網友標記柯震東「下次記得開語音隔離」，希望他不要再發生尷尬糗事。

▲柯震東近來因直播圈粉，每次上線動輒上萬人觀看。（圖／柯震東IG）
▲柯震東近來因直播圈粉，每次上線直播都吸引破千人觀看，「流鼻血濾鏡」是他的愛用特效。（圖／柯震東IG）

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