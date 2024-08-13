柯文哲2千萬假帳誰說謊？端木正背景、經歷整理　創黨陷最大危機

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柯文哲前幕僚吳靜怡爆料，柯文哲競選過程，把經費毫無遮掩的透過多筆「授權」的方式轉入「木可公關」，費用達1300萬元，但卻遭到質疑，授權應為肖像授權，但柯文哲使用個人肖像賺錢，為何反倒要給木可費用？民眾黨雖澄清，政治獻金申報給木可「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用，相關揭露「授權」費用實為委託作業管理，但也讓柯文哲「政治獻金金流爭議」開始延燒。
後來包括時樂股份有限公司、尼奧創意行銷有限公司兩家公司都發出聲明，表示柯團隊向監察院申報的政治獻金數據中，總共合計916萬收受款項並不符合。時樂表示民眾黨申報資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非本公司承接業務；尼奧則提到，申報資料的兩筆費用共416萬4311元，並未拿到。讓柯文哲團隊的政治獻金申報疑雲浮出檯面。
柯文哲團隊記者獨缺端木正！雙方說法一次看
面對疑雲，柯文哲團隊（12）日召開記者會，民眾黨指稱調查過後，坦言帳務上有漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額超過1800萬元，然而團隊委任的會計師端木正親口承認「因為時間來不及」，所以擅自調節漏報金額到時樂、尼奧、木可等公司。不過記者會過後，端木正卻發出聲明回擊「簽證服務均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還清白。」
然而讓外界最受質疑的是，在記者會上講述會計師端木正的失誤，但卻沒有見到端木正現身說法，反而是端木正在記者會後發出聲明打臉，讓外界霧裡看花。民眾黨陳智菡則對此回應：「端木正一直想合理化自己的行為，我們須先把事件如實向社會交代，而不是讓對方在記者會繼續狡辯，端木正把不存在的支出，登打入監察院系統，不只大大的違反會計師的行為準則、踐踏了委託人對你的託付與信任，恐怕也構成偽造文書、甚至更嚴重的法律責任」直言要端木正不要再說謊。
端木正背景、經歷懶人包！與民眾黨、柯文哲淵源不淺
然而這位端木正到底是何方神聖？他畢業於東吳大學會計系，曾到政大、台大以及美國卓克索大學（Drexel University）進修，目前任職精華會計事務所，曾經在柯文哲擔任台北市長時，也擔任過廉政透明委員會委員，甚至在2020年時，被列入民眾黨不分區立委名單第22排序，柯文哲後來還推薦他去富邦證券當獨立董事。
根據民眾黨3月發布「第3屆中央委員異動公告」當中，遞補民眾黨中央委員名單上也出現端木正，但是目前民眾黨官網中央委員會名單已經沒有端木正，根據民眾黨發言人吳怡萱說法，這是因為端木正在公告沒多久，就因個人因素主動請辭中央委員。
總結來說，這次民眾黨「政治獻金」風波，堪稱是創黨以來最大危機，民眾黨雖然承認有疏失，但也不斷強調端木正親口承認自行調節漏報金額，競選團隊完全不知情；但端木正卻大動作發聲明自清，完全不怕遭調查，雙方的鐵口直斷，恐怕真的只能交由司法調查才有真相。
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