中華隊光榮返台灣！桃園機場「水門禮」高級迎接 背後寓意超暖心
巴黎奧運中華隊拳擊、田徑及桌球代表隊選手教練，今（13）日搭機返台抵達桃園機場時，桃園機場公司特別在停機位C6進行「水門禮」迎接儀式，讓選手們光榮回國的畫面格外壯觀、吸睛。事實上，「水門禮」自1990年代開始流傳，在航空業屬於高級別的禮儀招待，有著「接風洗塵」的寓意，先前戴資穎、「麟洋配」李洋、王齊麟等中華隊好手們也比照辦理。
記者賴禹妡／綜合報導
中華隊拳擊、田徑與桌球代表隊選手教練今日搭機返台，賴清德總統除了指示飛航期間由3架F-16V戰機伴飛，讓拳擊金牌女將林郁婷直呼震撼又感動。桃園機場也比照日前金牌選手回國的禮遇，在停機位C6進行「水門禮」迎接儀式，同時提前於早上6時開放南側觀景台，供民眾拍攝觀禮。
🟡「水門禮」代表什麼？
水門禮是由兩輛消防車或消防艇分別在飛機兩側噴射水柱，以兩束水柱交錯搭成「拱門」的形狀，為航空業流傳的慶祝、問候方式，也是相當高級別的禮儀招待，有著「接風洗塵」的寓意，相當具有象徵意義。
🟡什麼時刻會舉行「水門禮」？
「水門禮」通常會在航空公司周年慶、飛機首航或結束航行、開闢新航線、資深機長退休等重要儀式時舉行。國際間2020年各地援鄂醫療隊返鄉、武漢解封後首架來漢航班、第七批韓國向中國移交志願軍遺骸等重要活動，也都有舉行「水門禮」儀式。
而此次桃園機場公司為了感謝中華隊選手替台灣奪下金牌以及在賽事上的辛苦付出，特別以「水門禮」來接待選手們，先前戴資穎、「麟洋配」李洋、王齊麟等中華隊好手們也比照辦理。
🟡「水門禮」由來曝光
至於「水門禮」的由來，則相傳是在1990年代，美國鹽湖城機場為了向將退休的達美航空機師致敬，開始使用「水門禮」來當作重要儀式，往後各家航空公司也延續此項傳統，更逐漸演變為國際民航公認的高級別禮儀。