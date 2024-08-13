端木正被控作假帳反擊！吳子嘉揭故事核心：有人要柯文哲上斷頭台
民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金申報不實，12日他親上火線召開記者會，民眾黨指控簽證是會計師端木正「便宜行事」、「擅自調節」灌帳到木可、尼奧跟時樂公司；不過端木正回擊，強調自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日表示，「整個故事把它歸納起來，就是有人要推柯文哲上斷頭台，才是真正故事的核心。」
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉12日在政論節目《關鍵時刻》中表示，自己認識李文宗，若他一收押，保證會有個關鍵問題，「木可公司的負責人是誰？他妹妹李文娟，帳上還有4000萬，可能是不法所得，如果李文宗被收押，我跟你百分之一百保證一定是咬柯文哲，所以他後面還有戲，李文宗的戲還長的很，柯文哲的財務就是他搞的。」吳子嘉續指，第二個問題就是，送監察院的報告全部都要簽字，怎麼能都推給會計師？「所以這裡面的故事很多」。
吳子嘉認為，有人告訴柯文哲有個說法端木正會接受，結果端木正沒有接受，「這整個故事，一開始大家懷疑是內爆、跳船潮，李文宗跟柯文哲坐在台上，完全是一個傻瓜，被劇本綁在裡面。」
吳子嘉也說，至於尼奧916萬的事情，若沒有先打招呼的話會敢用嗎？就是因為是好朋友才敢打招呼，而整個故事把它歸納起來、故事真正的核心，就是有人要推柯文哲上斷頭台。