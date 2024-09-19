青少年打籃球盼長高！醫：成長重行氣、養肝　行氣散可輔助

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▲嚴重的撞傷，或是反覆的小受傷，外表不一定有瘀青，可能會在身體積累造成內傷的問題。（圖／shutterstock）

▲中藥材可以輔助消腫止痛、改善瘀青與腸胃功能。（圖／shutterstock）

▲適度運動固然是對身體更加分，但也要小心留意，不經意的碰撞可能帶來的內傷問題。（圖／shutterstock）

▲翰鳴堂中醫師賴睿昕表示，青少年的成長可透過多種中藥材或是行氣散來輔助。（圖／醫師提供）

一名急著想要發育長高的男國中生，積極參與籃球隊的練習，每天都在持續運動，卻在一次打球過程中，不小心撞傷肋骨，期間一直會有隱隱作痛的感覺，但是到醫院照X光都沒有異樣，就這樣長期維持著呼吸不順暢的狀態。打球過程也因為激烈運動碰撞，常導致身體撞傷、瘀青等，讓身上青一塊紫一塊。翰鳴堂中醫師賴睿昕表示，很多發育期的青少年活潑好動，有些時候嚴重的撞傷，或是反覆的小受傷，外表不一定有瘀青，可能會在身體積累造成內傷的問題，導致出現氣血瘀滯的狀況，而這些內傷情況久了，對身體發展發育會有阻礙，醫師建議透過中藥、行氣散來調整氣血，幫助改善問題。至於該如何對症下藥呢？賴睿昕提到青少年的成長，可透過多種中藥材來輔助，像是三七、紅花，有助於養血活血，冰片、五加皮則是可以消腫止痛、改善瘀青，另外醫師也提到，青少年的成長，腸胃功能也是相當重要的，脾胃氣滯也會影響著發育，能透過像是骨碎補，補腎強骨，以及蘇木、五加皮等筋骨用藥，提升青少年的成長表現。青少年在成長過程，活潑氣盛，難免會有些肢體碰撞，醫師建議，適度運動固然是對身體更加分，但也要小心留意，不經意的碰撞可能帶來的內傷問題，所以醫師提醒，可以透過適量補充幫助行氣活血的中藥、行氣散等，達到活血化瘀，調整氣血來改善內傷狀況，讓成長的過程事半功倍。