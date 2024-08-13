揭林秉樞打「特權疫苗」一審遭判5月　陳菁徽：上訴二審爭取清白

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針對有關病歷、醫療、健檢等個資不得無故洩露或利用，陳菁徽辦公室續指，本案林秉樞疫苗施打紀錄只記載林秉樞施打新冠肺炎疫苗之時間、醫院及廠牌，此外並無其他有關醫療或健檢之個資。 且依當時情況，施打新冠肺炎疫苗之紀錄並非是個人隱私資訊，蓋疫情嚴峻時期，民眾搭機入出境，或至公共場所時，都須出示施打疫苗紀錄予相關人員查看核對，故施打新冠肺炎疫苗紀錄已非一般之病歷可以比擬。
陳菁徽辦公室提到，從而陳菁徽將系爭照片上傳至群組，致揭露林秉樞個人施打新冠肺炎疫苗之紀錄，理論上應不足生損害於林秉樞。雖因林秉樞涉嫌非法施打疫苗，揭露系爭照片檔案可能會使其感到難堪，並受到輿論撻伐，然此種現象不是公開「疫苗施打紀錄」所起，而係「非法施打疫苗」所致。
陳菁徽辦公室強調，我國法務部已擬具「揭弊者保護法」草案，該草案第 12 條前段明定，「揭弊者之陳述內容涉及國家機密、營業秘密或 其他依法應保密之事項者，不負洩密之民事、刑事、行政及職業倫理之懲戒責任」。本案被告陳菁徽是吹哨者，其行為係揭弊行為，陳菁徽將上訴二審，爭取自己清白，也期盼立法院在下個會期能完成「揭弊者保護法」之立法程序，對出於善意及具合理事證之檢舉人，提供適當的法律保護。