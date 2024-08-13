黃珊珊致歉了！承認金流「漏報、短差、虛報」　將向監察院提補正

揭林秉樞打「特權疫苗」一審遭判5月　陳菁徽：上訴二審爭取清白

▲國民黨立委陳菁徽將上訴二審，爭取自己清白。（圖／陳菁徽辦公室提供）
▲國民黨立委陳菁徽將上訴二審，爭取自己清白。（圖／陳菁徽辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

男子林秉樞因為不滿台北市立聯合醫師侯君穎翻拍他的疫苗接種紀錄，再傳給國民黨立委陳菁徽，陳接著傳到有媒體人朱凱翔的群組，提告侯、陳、朱，檢方依違反個人資料保護法將侯等3人起訴。台北地院審結，今對侯判刑3個月、緩刑2年，陳、朱各5個月、均得易科罰金；全案仍可上訴。對此，陳菁徽辦公室回應，將上訴二審，爭取自己清白。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳菁徽辦公室表示，很遺憾法院未能分辨為公益揭弊與基於私利洩密之不同，而判決陳菁徽有罪。事實上，陳菁徽將林秉樞疫苗施打紀錄上傳至群組，主觀上係出於「維護公共利益」，欲揭發極少數醫護人員違反中央疫情指揮中心對於新冠肺炎疫苗施打排序相關規定，違法施打疫苗，並無個資法所稱「意圖為自己或第三人不法之利益」或「惡意損害他人利益」之犯意。

針對有關病歷、醫療、健檢等個資不得無故洩露或利用，陳菁徽辦公室續指，本案林秉樞疫苗施打紀錄只記載林秉樞施打新冠肺炎疫苗之時間、醫院及廠牌，此外並無其他有關醫療或健檢之個資。 且依當時情況，施打新冠肺炎疫苗之紀錄並非是個人隱私資訊，蓋疫情嚴峻時期，民眾搭機入出境，或至公共場所時，都須出示施打疫苗紀錄予相關人員查看核對，故施打新冠肺炎疫苗紀錄已非一般之病歷可以比擬。

陳菁徽辦公室提到，從而陳菁徽將系爭照片上傳至群組，致揭露林秉樞個人施打新冠肺炎疫苗之紀錄，理論上應不足生損害於林秉樞。雖因林秉樞涉嫌非法施打疫苗，揭露系爭照片檔案可能會使其感到難堪，並受到輿論撻伐，然此種現象不是公開「疫苗施打紀錄」所起，而係「非法施打疫苗」所致。

陳菁徽辦公室強調，我國法務部已擬具「揭弊者保護法」草案，該草案第 12 條前段明定，「揭弊者之陳述內容涉及國家機密、營業秘密或 其他依法應保密之事項者，不負洩密之民事、刑事、行政及職業倫理之懲戒責任」。本案被告陳菁徽是吹哨者，其行為係揭弊行為，陳菁徽將上訴二審，爭取自己清白，也期盼立法院在下個會期能完成「揭弊者保護法」之立法程序，對出於善意及具合理事證之檢舉人，提供適當的法律保護。

施暴前女友高嘉瑜！林秉樞抗告遭最高院駁回、確定執行2年9月

「每胎每月補助3萬」有譜！陳菁徽：單身、同志族群也該納入

提高健保「平均點值0.95元」達共識！陳菁徽：朝一點1元目標邁進

兒少性剝削防制條例三讀！陳菁徽喊話：要把安全網織得更密

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生