平均每天2起！倉庫工廠火災損失慘　產險推倉儲物流風險診斷服務

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一般而言，產險業者針對危險性較高的客戶，在承保之前通常會提供現場查勘、損害防阻服務，以了解客戶的風險、提供改善建議並據以訂定保險條件、釐訂費率。不過，即使有這樣的服務，在預防前述這些火災發生上似乎仍有其不足之處。
為了提供客戶更深入、周延的風險管理服務，新安東京海上產險推出全新的倉儲物流風險診斷，並重新定義風險管理的標準。不同於傳統的損害防阻僅著重在「實地查勘」與「風險危害評估」，新安東京產險進一步將人機環境作為核心架構，深入探討人員與機器設備、人員與環境和程序之間的交互關係，透過強化管理層面，降低企業面臨的各類風險，同時提升工作環境的品質，進而提高員工的工作效率和滿意度。
新安東京海上產險表示，目前新安東京海上的「人因工程」損防服務已應用於物流倉儲行業，將讓更多行業和企業受益，進一步提升風險管理的水準，該團隊由職業安全衛生管理師、結構工程技師、消防設備師等多元專業人才組成，可以因應客戶的產業別與不同風險需求提供客製化的風險管理服務。
此外，新安東京海上產險不僅獲得日本東京海上集團的專業技術支援，更與台灣科技大學展開積極的產學合作，共同取得了中華民國的新型專利證書（公告號M654455），這些合作關係有助於推動產業的創新和進步。同時新安東京海上也建立了豐富的人因工程損防資料庫，目的在於透過系統性的方法提升安全性和效率，有效降低潛在的風險。