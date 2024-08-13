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平均每天2起！倉庫工廠火災損失慘　產險推倉儲物流風險診斷服務

▲根據內政部消防署統計，去（2023）年台灣倉庫和工廠類建築總共發生753起火災，平均每天2起，新安東京海上產險近日更宣布推出全新的倉儲物流風險診斷，將「人因工程」也應用於損害防阻服務。（示意圖／取自台南市環保局粉專）
▲根據內政部消防署統計，去（2023）年台灣倉庫和工廠類建築總共發生753起火災，平均每天2起，新安東京海上產險近日更宣布推出全新的倉儲物流風險診斷，將「人因工程」也應用於損害防阻服務。（示意圖／取自台南市環保局粉專）

記者顏真真／台北報導

2022年美福倉儲和家樂福楊梅物流中心2起損失金額高達30億以上的大火，讓倉儲業者當年的火險保費幾乎翻倍上漲，甚至還買不到足額的火險。另根據內政部消防署統計，去（2023）年台灣倉庫和工廠類建築總共發生753起火災，平均每天2起，而近日包括台南車燈大廠倉庫火災更牽動產險業的敏感神經，新安東京海上產險近日也宣布，推出全新的倉儲物流風險診斷，並將「人因工程」應用於損害防阻服務。

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近日2起儲倉火災再度引發產險業關注，其中台南車燈大廠的倉庫發生火災，動員近150名消防人員並出動消防機器人、空拍機協助救火，而桃園龜山倉儲大火，延燒15小時、燃燒面積4千平方公尺，4棟連棟倉庫付之一炬。

一般而言，產險業者針對危險性較高的客戶，在承保之前通常會提供現場查勘、損害防阻服務，以了解客戶的風險、提供改善建議並據以訂定保險條件、釐訂費率。不過，即使有這樣的服務，在預防前述這些火災發生上似乎仍有其不足之處。

為了提供客戶更深入、周延的風險管理服務，新安東京海上產險推出全新的倉儲物流風險診斷，並重新定義風險管理的標準。不同於傳統的損害防阻僅著重在「實地查勘」與「風險危害評估」，新安東京產險進一步將人機環境作為核心架構，深入探討人員與機器設備、人員與環境和程序之間的交互關係，透過強化管理層面，降低企業面臨的各類風險，同時提升工作環境的品質，進而提高員工的工作效率和滿意度。

新安東京海上產險表示，目前新安東京海上的「人因工程」損防服務已應用於物流倉儲行業，將讓更多行業和企業受益，進一步提升風險管理的水準，該團隊由職業安全衛生管理師、結構工程技師、消防設備師等多元專業人才組成，可以因應客戶的產業別與不同風險需求提供客製化的風險管理服務。

此外，新安東京海上產險不僅獲得日本東京海上集團的專業技術支援，更與台灣科技大學展開積極的產學合作，共同取得了中華民國的新型專利證書（公告號M654455），這些合作關係有助於推動產業的創新和進步。同時新安東京海上也建立了豐富的人因工程損防資料庫，目的在於透過系統性的方法提升安全性和效率，有效降低潛在的風險。

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