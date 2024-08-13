黃子佼私藏未成年性影像「再增41人受害」！李怡貞怒：早就說過了

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黃子佼去年遭告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警介入偵辦，並發動搜索、約談，隨後於黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中找到多部性影像。後續調查發現，他在2013年2月註冊加入「創意私房論壇」會員，購買上百部性影像，其中有7部未成年少女影片。由於當時黃子佼坦承犯行且自願交出影片，加上並未散布或販賣，因此檢方採緩起訴處分，但黃子佼必須寫1200字悔過書，以及繳納國庫120萬，緩起訴處分期間2年。
事情曝光後引起外界撻伐，李怡貞也多次上節目批評黃子佼，並在節目《震震有詞》指出，認為黃子佼的刑責和國外相比實在太輕，甚至還想要復出，讓她實在無法接受，更說「大家想想看7部的影片，7部那個是可以辨認，就是受害者年紀真的非常小，實際上其實我們現在大家都知道，每個小孩發展得都非常營養，你要怎麼去判斷她到底是不是未成年？」
又多41名少女受害 最小僅11歲
近來檢方進一步追查，發現除了一開始查獲的7部影片之外，另外還有41人受害，其中受害年紀最小的是就讀國小的11歲女童，目前檢方已向法院申請併案審理。李怡貞看到消息後，就在臉書發文表示「看吧，我之前上震震有詞有沒有說過？！絕對不止7位，7位真的只是明顯看得出來是未成年。」
不過黃子佼一案在昨（12）日下午4時許在台北地院開庭，黃子佼否認犯罪，由於還有其他追加併案，因此法官訂於8月20日續行審理。而面對媒體追問，黃子佼全程低頭不發一語，不願回應相關問題。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110