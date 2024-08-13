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黃子佼私藏未成年性影像「再增41人受害」！李怡貞怒：早就說過了

▲黃子佼藏未成年性影像，發現又多41人受害，李怡貞氣炸表示，自己之前上節目就說過了。（圖／資料照、李怡貞臉書）
▲黃子佼藏未成年性影像，發現又多41人受害，李怡貞氣炸表示，自己之前上節目就說過了。（圖／資料照、李怡貞臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

藝人黃子佼因持有未成年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，案經調查，檢方發現黃子佼還持有另外41名未成年被害者性影像，年紀最小的受害者年僅11歲，昨（12）日下午4時許黃子佼現身台北地院開庭，再度引起討論。對此，律師李怡貞便氣憤發文，表示「看吧，絕對不止7位！」並指出自己先前早就質疑黃子佼私藏的未成年性影像，並非最一開始說的7部。

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黃子佼私藏未成年性影像　李怡貞早說絕對不只7部

黃子佼去年遭告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警介入偵辦，並發動搜索、約談，隨後於黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中找到多部性影像。後續調查發現，他在2013年2月註冊加入「創意私房論壇」會員，購買上百部性影像，其中有7部未成年少女影片。由於當時黃子佼坦承犯行且自願交出影片，加上並未散布或販賣，因此檢方採緩起訴處分，但黃子佼必須寫1200字悔過書，以及繳納國庫120萬，緩起訴處分期間2年。

事情曝光後引起外界撻伐，李怡貞也多次上節目批評黃子佼，並在節目《震震有詞》指出，認為黃子佼的刑責和國外相比實在太輕，甚至還想要復出，讓她實在無法接受，更說「大家想想看7部的影片，7部那個是可以辨認，就是受害者年紀真的非常小，實際上其實我們現在大家都知道，每個小孩發展得都非常營養，你要怎麼去判斷她到底是不是未成年？」

▲李怡貞先前就在節目上質疑，黃子佼持有的未成年影像不只7部。（圖／高點電視YouTube）
▲李怡貞先前就在節目上質疑，黃子佼持有的未成年影像不只7部。（圖／高點電視YouTube）
又多41名少女受害　最小僅11歲

近來檢方進一步追查，發現除了一開始查獲的7部影片之外，另外還有41人受害，其中受害年紀最小的是就讀國小的11歲女童，目前檢方已向法院申請併案審理。李怡貞看到消息後，就在臉書發文表示「看吧，我之前上震震有詞有沒有說過？！絕對不止7位，7位真的只是明顯看得出來是未成年。」

不過黃子佼一案在昨（12）日下午4時許在台北地院開庭，黃子佼否認犯罪，由於還有其他追加併案，因此法官訂於8月20日續行審理。而面對媒體追問，黃子佼全程低頭不發一語，不願回應相關問題。

▲黃子佼,台北地院,未成年性影像,出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼12日現身台北地院，面對記者提問不發一語。（圖／NOWnews攝影中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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