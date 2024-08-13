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郭智輝稱立院同意千億補貼「漲電價機率就不高」　藍委轟自欺欺人

▲國民黨立委許宇甄說，經濟部長郭智輝自欺欺人。（圖／許宇甄辦公室提供）
▲國民黨立委許宇甄說，經濟部長郭智輝自欺欺人。（圖／許宇甄辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

電價審議會將於9月召開，經濟部長郭智輝受訪表示，若立法院能同意撥補千億，「漲價機率就不高」，呼籲國會支持補助。對此，國民黨立委許宇甄今（13）日直言，問題的根源在於政府對能源政策的錯誤指導，以及對電價審議的政治操控，「現在才說要反映成本，根本是自欺欺人」。

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許宇甄表示，農曆七月才剛開始，郭智輝就急忙出來嚇人，預告10月要漲電價，立法院若通過千億補助款，電價才會不調漲。郭智輝出席「2024第8屆能源轉型國際論壇」時就曾表示，電價要反映成本，並表示水價已有20幾年沒有調整，難以反映成本，台水正在準備調漲水價相關方案，總統賴清德放任郭智輝執行水、電雙漲政策，完全不顧7月消費者物價指數（CPI）年增率2.52%，攀升至近五個月高點，已連續第三個月超出2%警戒線，賴清德成了現代晉惠帝，只顧自己，不懂人民。

許宇甄指出，前總統蔡英文曾兩度保證「十年之內不會有大幅度調漲電費的可能」，現實是，蔡政府的八年任內，電費卻調漲了四次，漲幅高達35%，賴清德總統就職不到100天，郭智輝就拋出水電雙漲說法測風向，讓人質疑賴政府的誠信和能力。台灣仍在承受通貨膨脹持續飆升的痛苦，賴清德政府竟然還要火上加油，水價、電價雙漲，讓民眾苦不堪言，名符其實的成了讓全民「A哀」的政府。

許宇甄認為，電價調漲政府治理與誠信問題，郭智輝不應拿電價調漲當作籌碼要脅立法院通過1000億元追加預算，這明擺著電價審議會根本不具獨立性，漲價與否都是經濟部決定。台電自2022年起每年發生2000多億的虧損，問題的根源在於政府對能源政策的錯誤指導，以及對電價審議的政治操控，才致使台電累計虧損近4000億。在這種情況下，現在才說要反映成本，根本是自欺欺人。

許宇甄批評，更荒謬的是，郭智輝在接受採訪時表示，水價已有20幾年沒有調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映成本」。這種說法聽起來更是諷刺，因為實質經常性薪資已連續三年負成長。官員們只看到水價沒有漲，卻不提一般上班族、受薪階級的實質薪資不斷倒退，也對物價及通膨屢創新高，視而不見。這種本末倒置的政策，只會進一步加重民眾的生活負擔。

許宇甄強調，民進黨政府在水電價問題上的決策，暴露了其能源政策的錯誤和政治考量的影響。政府應回歸專業，制定科學合理的能源政策，提升電價審議的獨立性，確保民生用電的穩定和公平。唯有如此，才能真正解決當前的能源問題，維護台灣民眾的福祉。

許宇甄強調續指，水價和電價雙漲的決策，不僅未能妥善解決台電的虧損問題，反而進一步加劇了民生壓力，讓人不禁質疑民進黨政府是否真正在乎人民的生活困境。民進黨政府一再強調「反映成本」，卻不考慮如何在能源政策上進行根本改變，只是一味地將負擔轉嫁給民眾。這種做法，無異於將人民當作提款機，完全忽視了民生需求和經濟現實。民進黨政府必須承擔起應有的責任，停止這種損害民生的政策，真正回應人民的期望，還給台灣一個穩定、公平的能源環境。

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