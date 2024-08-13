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男持大量喪屍煙彈遭逮　雄警槓上開花還查獲2把衝鋒槍

▲林姓男子不僅持有大量喪屍煙彈遭警查獲，同時警方還當場起獲M16衝鋒槍2支、彈匣3個及步槍彈250餘顆。（圖／三民一分局提供）
▲林姓男子不僅持有大量喪屍煙彈遭警查獲，同時警方還當場起獲M16衝鋒槍2支、彈匣3個及步槍彈250餘顆。（圖／三民一分局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市警方接獲情資1名林姓男子持有大量喪屍煙彈，警方立即組成專案小組於昨（12）日下午前往搜索，當場查獲俗稱喪屍煙彈54顆、大麻煙彈1顆，同時還槓上開花起獲M16衝鋒槍2支、步槍彈250餘顆，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌隨案解送高雄地方檢察署偵辦。

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▲掃蕩槍、毒、詐係當前重點治安工作，警方將秉持「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續打擊詐團、強力掃蕩槍械及不法販毒集團。（圖／三民一分局提供）
▲掃蕩槍、毒、詐係當前重點治安工作，警方將秉持「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續打擊詐團、強力掃蕩槍械及不法販毒集團。（圖／三民一分局提供）
三民第一分局偵查隊指出，員警進入林男住所時，林正躺在床上呼呼大睡，被員警強勢逮捕並驚醒，現場查獲俗稱喪屍煙彈的3級毒品依托咪酯煙彈54顆、大麻煙彈1顆，同時還槓上開花起獲M16衝鋒槍2把、彈匣3個、步槍彈250餘顆，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男隨案解送高雄地方檢察署偵辦，後續將持續向上溯源，追查毒品及槍枝源頭。

▲全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌隨案解送高雄地方檢察署偵辦。（圖／三民一分局提供）
▲全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌隨案解送高雄地方檢察署偵辦。（圖／三民一分局提供）
三民第一分局分局長謝承甫表示，「依托咪酯」已由法務部列管為第三級毒品，待法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。而吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯為例，會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，對社會治安、國人身心健康甚鉅，呼籲民眾切勿以身試毒。

另外掃蕩槍、毒、詐係當前重點治安工作，本分局將秉持「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續打擊詐團、強力掃蕩槍械及不法販毒集團，以維市民安居樂業之生活空間及社會治安。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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