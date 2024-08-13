台中性別趴粉紅彩煙如「八仙塵爆」 環保局上門查最重罰500萬
台中市霧峰區一家標榜寵物友善的親子餐廳，前天中午提供場地讓客人辦性別趴，竟在現場施放彩色煙火，造成大量粉塵飄散，嚇得其他客人紛紛逃竄，還有幼童因粉塵飄進眼睛，痛得嚎啕大哭，離譜狀況讓人聯想到9年前的「八仙塵爆」事件。雖然業者事後在臉書致歉，仍無法平息怒火，環保局檢視民眾提供的影片確有污染情事，今天將派員到場稽查，釐清後依法辦理。
記者顏幸如／台中報導
這場驚喜變驚嚇的場景，發生在11日中午，有民眾和親友相約到霧峰知名的親子餐廳聚餐，飯吃到一半，現場有其他客人半包場辦性別派對，在餐廳外草坪施放煙火。驚天巨響之後，粉色煙火衝上天際，大量粉塵四處飄散，有小朋友痛得嚎啕大哭，家長忙著幫孩子沖洗，還有寵物狗嚇得奔逃衝到馬路。
民眾指出，爆炸聲響震耳欲聾，接著整間店充滿粉色煙霧，伴隨大量粉塵及火藥味，許多人耳膜、眼睛跟鼻子很不舒服，令人想到八仙塵爆的場景，當下向業者反映，店員卻說「進門用餐前就有告知要辦彩煙性別趴，抱歉，下次會改進」，氣得罵業者根本罔顧其他客人安危。
影片曝光後，網友大罵「這超危險的」、「北七派對吧」、「忍不住聯想到八仙塵爆」。業者昨天在臉書致歉，表示即日起將停止接受客人以彩煙形式舉辦性別派對。
台中市環保局檢視民眾提供的影片，認定確有污染情事，今（13）日上午將派員到場稽查。環保局說明，此案粉紅色粉末產生明顯粒狀汙染物散佈於空氣中，今日釐清後將依法辦理，最高可依《空污防制法》第67條規定，處500萬元罰鍰。