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籃籃爆熱戀郭嚴文？前男友身分曝光「哥哥介紹的」遭劈腿情史超慘

▲籃籃今日被爆料疑似和球員郭嚴文戀愛中，過往她曾分享自己交往「軟爛男」還被劈腿的經歷，最後靠爸媽介入才斬斷孽緣。（圖／籃籃IG）
▲籃籃今日被爆料疑似和球員郭嚴文戀愛中，過往她曾分享自己交往「軟爛男」還被劈腿的經歷，最後靠爸媽介入才斬斷孽緣。（圖／籃籃IG）

記者藍詩孟／綜合報導

樂天啦啦隊女神籃籃今（12）日遭週刊爆料，疑似和味全龍球員郭嚴文交往，因爲郭嚴文被拍到有籃籃家的大門感應卡，熟門熟路自由進出，關係看來不一般。對此，籃籃經紀人出面回應，表示兩人只是朋友，郭嚴文去籃籃家轉交東西就離開了。而籃籃過往情史也被挖出，除了在節目上經常被拱跟張立東是情侶外，籃籃高中時也曾跟「學長」交往，但最後卻被男方劈腿，還靠著父母介入才成功斬斷孽緣。

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▲郭嚴文被拍到深夜近日籃籃家，兩人戀情疑似曝光，經紀人也現身回應兩人關係。（圖／籃籃、郭嚴文粉絲團臉書）
▲郭嚴文（右圖）被拍到深夜進入籃籃（左圖）家，兩人戀情疑似曝光，經紀人卻澄清雙方只是好朋友。（圖／籃籃、郭嚴文粉絲團臉書）
28歲就當上總隊長　籃籃還靠主持入圍金鐘

現年28歲的籃籃本名籃靖玟，是樂天桃猿球團啦啦隊Rakuten Girls的隊長，同時兼任樂天女孩CEO、總隊長，在球隊中影響力大。除了啦啦隊的應援工作外，籃籃2022年還以綜藝大集合主持群身分入圍第57屆金鐘獎，是第一位入圍金鐘的現役啦啦隊成員。今年籃籃也和李多慧、林襄、張立東、豐田、沈玉琳等人，共同主持節目《女孩好野》，演藝事業發展如日中天。

不過今日籃籃卻遭週刊爆料，疑和味全龍球員郭嚴文交往中，有啦啦隊女孩指出，籃籃身為總隊長，經常提醒女孩們不要跟球員戀愛，如今她卻被捕捉和球員過從甚密的畫面，也不免讓人質疑籃籃舉止「雙標」。

▲籃籃的感情世界備受關注。（圖／記者朱永強攝）
▲籃籃人紅是非多，感情經歷備受外界關注。（圖／記者朱永強攝）
曾經交往「軟爛男」！籃籃遭劈腿靠爸媽介入才分手

而日前籃籃在《女孩好野》節目上，除了拒絕張立東的示愛，遊戲環節也意外脫口自己有被劈腿的經歷，情史再度受到關注。事實上，籃籃曾在其他節目分享自己高中時的戀愛故事；籃籃說她當時的交往對象是哥哥的同學，透過哥哥牽線才認識。

男方身為籃籃的學長，對她展開猛烈追求，兩人交往後一切卻變了調。籃籃說前男友沉迷於網路世界，整天打電動不務正業「連吃飯也要叫我買飯給他吃」，不上進的行為讓籃籃很生氣。更令籃籃無法接受的是，男生還在網路上交「網婆」，精神出軌形同劈腿，讓籃籃對這段感情也越來越冷淡，最後是籃籃的爸媽介入約男方談話，才阻止兩人繼續交往。

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