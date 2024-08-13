籃籃爆熱戀郭嚴文？前男友身分曝光「哥哥介紹的」遭劈腿情史超慘

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現年28歲的籃籃本名籃靖玟，是樂天桃猿球團啦啦隊Rakuten Girls的隊長，同時兼任樂天女孩CEO、總隊長，在球隊中影響力大。除了啦啦隊的應援工作外，籃籃2022年還以綜藝大集合主持群身分入圍第57屆金鐘獎，是第一位入圍金鐘的現役啦啦隊成員。今年籃籃也和李多慧、林襄、張立東、豐田、沈玉琳等人，共同主持節目《女孩好野》，演藝事業發展如日中天。
不過今日籃籃卻遭週刊爆料，疑和味全龍球員郭嚴文交往中，有啦啦隊女孩指出，籃籃身為總隊長，經常提醒女孩們不要跟球員戀愛，如今她卻被捕捉和球員過從甚密的畫面，也不免讓人質疑籃籃舉止「雙標」。
曾經交往「軟爛男」！籃籃遭劈腿靠爸媽介入才分手
而日前籃籃在《女孩好野》節目上，除了拒絕張立東的示愛，遊戲環節也意外脫口自己有被劈腿的經歷，情史再度受到關注。事實上，籃籃曾在其他節目分享自己高中時的戀愛故事；籃籃說她當時的交往對象是哥哥的同學，透過哥哥牽線才認識。
男方身為籃籃的學長，對她展開猛烈追求，兩人交往後一切卻變了調。籃籃說前男友沉迷於網路世界，整天打電動不務正業「連吃飯也要叫我買飯給他吃」，不上進的行為讓籃籃很生氣。更令籃籃無法接受的是，男生還在網路上交「網婆」，精神出軌形同劈腿，讓籃籃對這段感情也越來越冷淡，最後是籃籃的爸媽介入約男方談話，才阻止兩人繼續交往。