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王齊麟現身珠寶店「入手一枚鑽戒」　求婚陳詩媛時機點曝光

▲王齊麟（左圖右、右圖右）被媒體直擊現身珠寶店「入手一枚鑽戒」，曾鬆口求婚陳詩媛時機點，陳詩媛也說過：「（對求婚）會有點期待。」（圖／翻攝王齊麟Threads）
▲王齊麟（左圖右、右圖右）被媒體直擊現身珠寶店「入手一枚鑽戒」，曾鬆口求婚陳詩媛時機點，陳詩媛也說過：「（對求婚）會有點期待。」（圖／翻攝王齊麟Threads）

記者林奕如／綜合報導

奧運男雙羽球金牌選手王齊麟一舉一動備受關注，尤其他和啦啦隊「樂天女孩」女友陳詩媛（十元）的戀情，超甜互動成為討論焦點。他在七夕的前一天被直擊現身婚戒品牌的店家，開心入手一枚鑽戒，由於他在受訪時曾表示，「看李洋（求婚）什麼時候，就換我。」頻頻釋放出結婚訊息，看來好事將近，

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王齊麟在巴黎奧運獲得男雙羽球金牌2連霸，創下歷史紀錄，7日返台時，女友陳詩媛（十元）衝入管制區接機，他直接使出捧臉還有摸頭殺，簡直拍偶像劇，女友被酸高調、挨轟特權，他多次跳出來霸氣護愛，強調高調的是他、不要欺負女友、大家來罵他等，他出席活動時，女友黏TT現身，當場挑起情侶裝，最萌身高差讓人直呼可愛。

▲王齊麟帶女友回家見父母，還一起拍下全家人的合照，看起來相當幸福又甜蜜，不少網友都敲碗希望兩人快結婚。（圖／王齊麟臉書）
▲王齊麟（左2）帶女友（前排中）回家見父母，還一起拍下全家人的合照，看起來相當幸福又甜蜜，不少網友都敲碗希望兩人快結婚。（圖／王齊麟臉書）
根據《壹蘋新聞網》報導，王齊麟在結束活動時，跟女友一起到法國珠寶品牌「CHAUMET」店內與長輩會合，女友先行離開，他待了2小時入手一枚鑽戒。他似乎有意結婚，在出發巴黎奧運前，合框女友拍影片時，就被問到求婚是真的嗎，他直球問女友「妳願意嗎？」出席活動時也大方表示，「看李洋（求婚）什麼時候，就換我。」他帶女友回家吃父親節大餐，顯然女友也受到爸媽的認可。

而陳詩媛在接機時，就有坦言對於求婚，「還是會有點期待」，希望能自然發展。她和王齊麟交往甜蜜，在七夕情人節時，一起去法式餐廳吃大餐，王齊麟也在Threads上曬出與陳詩媛的合照，大喊「Happy Valentine's Day my girl.（情人節快樂，我的女孩）」讓不少粉絲直呼超閃。

▲王齊麟9日出席活動，女友陳詩媛愛相隨現身。（圖／品牌提供）
▲王齊麟（左）9日出席活動，女友陳詩媛愛相隨現身。（圖／品牌提供）

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