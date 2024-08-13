汰除現役活化石！國軍未來5年裝備汰換　F-5戰機、M41D戰車入列

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳春忠指出，國軍裝備分為獲得、維持與汰除等3個階段，其中武器裝備於建案作需文件已訂定使用年限，各式裝備於屆壽前檢討替代方案(性能提升、構改、延壽或新購)；逾壽限裝備經檢討無作戰需求、使用效益不彰及修護成本過高者，若無政策指導或實際使用需求，則納列汰除。
陳春忠表示，國軍作業維持費編列裝備維護所需預算，近年呈現遞增趨勢，另新獲武器裝備因工藝及科技水準提升，致維持妥善成本需求增高 ，其中零附件購製佔比約60%，國防部加速管制汰除老舊裝備，提升國防預算效益。依國軍五年兵整獲裝期程，檢討113至117年計汰除CM24履帶彈藥車、ATF大字型救難艦、F-5戰機等1,459項11萬7,064件，預估撙節維持費新台幣23億餘元。
另外，考量國防資源有限，113年6月份召開研審會議，檢討不符作戰效益等裝備加速汰除，新增M41D戰車等305項4萬9,019件，可再撙節9億5,131萬餘元，管制納列武器裝備五年汰除計畫分年汰廢。
針對汰除武器裝備如何處置？陳春忠表示，依據《國軍廢舊及不適用物資處理辦法》分為三個方式，一是捐贈給地方政府的軍史公園陳展、二是將機敏裝備、空雷管、引擎拆除後標售、第三是作為靶船使用，國外軍事博物館若有需求收藏需求則以專案方式處理。