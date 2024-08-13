《賭聖》導演元奎病逝！生前攜手李連杰《致命武器4》進軍好萊塢
香港導演、武術指導及監製，七小福之一的動作指導元奎，昨（12）日因成龍發文，爆出他已經在2年前因為新冠肺炎病逝、享壽72歲；香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）已證實死訊。元奎生前執導並參演過《賭聖》為人熟知，他與李連杰合作無間，曾擔任《致命武器4》動作指導，替李連杰成功打入好萊塢市場。
記者黃雅琪／綜合報導
元奎師承於「京劇大師」于占元麾下，與洪金寶、成龍和元彪等人合稱為「七小福」。元奎自1970年起，出任龍虎武師，監製、導演、動作指導全都涉略，執導過著名香港電影《方世玉》、《漫畫威龍》、《賭聖》、《新精武門1991》等，在《賭聖》、《新精武門1991》片中，他也罕見露臉演出。
合作李連杰默契極佳 元奎事業版圖擴張到好萊塢
1992年，元奎與李連杰合組正東製作有限公司，兩人合作拍攝《方世玉》、《中南海保鏢》、《給爸爸的信》等賣座電影，外界視他們為「最佳拍檔」；合作無間的默契，也讓元奎憑藉《方世玉》榮獲第13屆香港電影金像獎最佳動作指導獎、第30屆金馬獎最佳動作指導獎。後續再以成龍主演的《霹靂火》拿下第32屆金馬獎最佳動作指導獎。
元奎的動作指導能力向好萊塢持續擴展，受李連杰之邀替他在《致命武器4》設計動作場面，更在《致命羅密歐》、《救世主》、《X戰警》、《致命羅密歐》、《救世主》、《龍之吻》等電影擔任動作指導，還執導過傑森史塔森主演經典動作電影《玩命快遞》，元奎事業版圖推向國際。如今被證實已於2022年因新冠肺炎病逝，香港娛樂圈一片哀悼。