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阿翔被謝忻罵「沒用的男人」要求道歉！他2度發聲　限動公開1照片

▲謝忻（圖右）時隔5年再提起不倫戀，批評阿翔（圖左）「沒用的男人」。阿翔至今仍未正面回應，日前還曬出與老婆的甜蜜合照，昨（12）日再度發布限時動態，公開自己的衣櫥。（圖／謝忻、阿翔IG）
▲謝忻（圖右）時隔5年再提起不倫戀，批評阿翔（圖左）「沒用的男人」。阿翔至今仍未正面回應，日前還曬出與老婆的甜蜜合照，昨（12）日再度發布限時動態，公開自己的衣櫥。（圖／謝忻、阿翔IG）

記者許芷芸／綜合報導

女星謝忻近日在作家H的節目上重提5年前與阿翔（陳秉立）的不倫戀，怒嗆男方沒擔當、欠她一個道歉，再度引發話題。對此阿翔未做出任何回應，10日曬與老婆的合照大方放閃，昨（12）日又拍下衣櫃裡的T恤寫道：「演藝圈不知道從何開始，都有準備各式各樣的顏色T恤。」，完全沒有要理會謝忻。

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遭謝忻轟「沒用的男人」　阿翔2度冷處理

謝忻2019年與「浩角翔起」的阿翔（陳秉立）爆出不倫戀，重創2人演藝事業。日前謝忻上作家H的訪問時重提此事，怒轟阿翔：「就是沒用的男人，你就是龜縮」，認為阿翔應該要向她道歉。面對批評，阿翔至今仍未正面回應，10日還曬出與老婆Grace出遊過七夕情人節的閃照寫下：「祝大家七夕情人節快樂。」

▲阿翔不甩謝忻重提不倫戀　曬與妻合照甜蜜放閃。（圖／阿翔IG）
▲阿翔（右）不甩謝忻重提不倫戀，10日曬與妻子（左）合照甜蜜放閃。（圖／阿翔IG）
昨日阿翔再度發布限時動態，他公開自己的衣櫥寫道：「演藝圈不知道從何開始，都有準備各式各樣的顏色T恤。」，畫面中擺放著五顏六色的T恤，整齊程度堪比服飾店。

▲阿翔昨日發布限時動態，拍下自己衣櫥內的五顏六色的T恤寫下：「演藝圈不知道從何開始，都有準備各式各樣的顏色T恤。」（圖／阿翔IG）
▲阿翔昨日發布限時動態，拍下自己衣櫥內的五顏六色的T恤寫下：「演藝圈不知道從何開始，都有準備各式各樣的顏色T恤。」（圖／阿翔IG）
罵阿翔沒用反被罵　謝忻不甩輿論出國度假

而謝忻此番言論一出，立刻引發四面八方的批評聲浪，許多人紛紛到她的臉書貼文下方留言：「第一次看到這麼理直氣壯的小三還敢多年後出來討道歉」、「你欠元配100個道歉」，不過她的心情絲毫未受影響，10日還在臉書發文，透露自己和外甥女準備搭船出國度假。

▲謝忻被痛批「當小三還態度囂張」，但她心情絲毫不受影響，照樣出國度假。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻被痛批「當小三還態度囂張」，但她心情絲毫不受影響，照樣出國度假。（圖／謝忻臉書）

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