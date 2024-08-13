aespa成員被台灣歌迷嚇傻！合唱走音大跑調 演唱會畫面紅回韓國
▲韓國大勢女團aespa本月9、10、11日連續三天來台登上林口體育館開唱，熱情的台灣粉絲雖然準備了合唱應援，但意外「全場大走音」，惹的4位成員哭笑不得。（圖／aespa_official IG、kammg0 X）
記者
史平旭／綜合報導
2024-08-13 13:07:25
由Karina、Giselle、Winter、Ningning組成的韓國大勢女團aespa，本月9、10、11日連續三天來台登上林口體育館開唱，熱情的台灣粉絲也準備了合唱應援，沒想到意外「翻車」全場大走音，惹的4位成員的表情逐漸「母湯」露出疑惑臉。影片回傳到韓國後竟然直接爆火，韓網忍不住笑噴表示：「求求大家一定要去看！」連中國大陸的社交平台上都出現了「#aespa听粉丝合唱后的表情#」的熱搜詞條。
以「超用心應援」而在各國粉絲圈中出名的台灣MY（粉絲名稱），在11日演唱會最後的安可環節中，準備了歌曲〈Til We Meet Again〉的大合唱，唱著唱著卻脫離原本的旋律，越來越奇怪。台下的觀眾聽到逐漸跑調忍不住先笑場，台上的4位成員笑容凝固在臉上，表情從甜笑慢慢變成「疑惑臉」，滿頭問號的模樣也在社群平台上被瘋狂轉載，在韓、台、中三地掀起熱議，被粉絲們直呼：「這表情可以直接當迷因了！」、「唱的這麼稀碎真的史無前例了。」 ▲聽到粉絲「超翻車」合唱的aespa成員們露出震驚表情，直接登上韓網熱搜，被調侃道：「這表情完全就是迷因！」。（圖／kammg0 X）
為了聽懂台灣歌迷到底在「說」什麼， Ningning還請大家再來一次，直到有粉絲在台下大喊歌名，成員們才知道原來粉絲是在唱歌。Ningning跟Giselle再虧：「聽了5分鐘才聽出來！」，Winter則是硬著頭皮稱讚MY們：「水啦！」，台灣粉絲也自虧aespa聽到這樣的「歌曲」還能鼓勵粉絲，實在是太捧場。
其實不單只有台灣粉絲會唱走音，aespa的歌曲曲風較為平緩，在KPOP粉絲中被公認清唱難度最高的團體，日前在其他國家地區展開巡演時也有不少走音跑掉的情況，只是唱到這種程度也相當罕見，歌迷們雖然大笑表示：「看來音癡不分國家！」但也不禁好奇到底哪個國家的粉絲能唱好。
▲日前登上林口體育館開唱的aespa出道3年吸粉無數，一躍成為SM娛樂的當家女團，台灣演唱會門票開搶瞬間秒殺。（圖／aespa_official IG）