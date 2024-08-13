3颱風接力衝向日本！「巨型低壓帶」逼近台灣 至少連7天全台有雨
不只颱風一個接一個生成，台灣也進入多雨模式，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天（8/13、8/14）各地都有午後雷陣雨，週四（8/15）起低壓帶影響，一直到下週「降雨時間更長、範圍更廣」，甚至入夜也會有雨勢出現；颱風方面，目前發展皆集中在日本東南方海域，包括山神、安比和即將生成的悟空，路徑對台灣都沒有直接影響。
記者張志浩／綜合報導
針對颱風動態，伍婉華指出，台灣東方海面至日本南方海面處於「大低壓區」，瑪莉亞颱風昨（12）日登陸日本後，今天清晨2點已經減弱為熱帶性低氣壓，山神颱風則是在昨天生成，目前在日本東南方海面，路徑往日本移動，但發展條件不佳，強度逐漸減弱。
安比颱風今天凌晨2點生成，目前是輕颱，路徑往日本東南方海面到東方海面，不過由於位置比較南方，因此發展空間較大，有機會增強為中度颱風；而今天上午8點，又有新的熱帶性低氣壓TD09在安比颱風東邊形成，路徑往北，有機會在明天變成「悟空颱風」，但往北的環境不佳，預估生成2天後就會消散。
伍婉華提醒，近日前往日本的民眾，務必留意颱風對天氣的影響，至於台灣方面，雖然沒受颱風直接干擾，但低壓帶也導致天氣不穩，今明兩天午後，各地有局部短暫雷陣雨，山區有「局部大雨或豪雨」發生的機率。
週四開始至下週，天氣更不穩定，對流雲系發展旺盛，大部分地區降雨是「整天性的」，尤其中南部降雨時間比較長，全天不定時有「短暫性陣雨或雷雨」，且可能出現局部性大雨，其它則持續是午後的局部性大雨，且雨勢可能延續到晚上。
氣溫部分，伍婉華說明，未來一週沒下雨時還是偏熱，北部、中部高溫可達攝氏34至35度左右，南部、外島攝氏32至33度，其中大台北地區、花東縱谷受到西南風「背風」和地形影響，局部將會有更高的氣溫，請民眾特別留意。