高捷岡山RK1站與台鐵岡山站停車場啟用 雙鐵轉乘更便利
高雄捷運岡山RK1站自今年6月30日起試營運，平均每日搭乘人數已達3,500人次，為了服務更多轉乘的民眾，高市捷運局開闢捷運岡山RK1站及台鐵岡山站間土地作為停車場供民眾使用，已於今日完工啟用，市民轉乘捷運及台鐵更便利。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，台鐵岡山站前原有84席機車停車位，特別將站前廣場停車位進行更新改善，並協調國營台灣鐵路公司開放招商中的捷運岡山RK1東基地，由捷運局開闢為停車場，因此兩處基地施工完成後，將提供184席機車停車位及55汽車位，嘉惠更多地區民眾。
站前停車場共有兩處，南側停車場已由臺鐵公司徵得停車場經營業者，另北側停車場刻正由臺鐵公司辦理委外營運規劃中，惟為盡快提供岡山火車站當地轉乘之停車需求，已由市府捷運局與交通局跨機關協助，於今日8月13日完工後開放停車使用。
隨著捷運岡山RK1站的通車，岡山地區正式納入高雄捷運生活圈，RK1站西基地土地聯發案，也已於今年7月12日成功招商簽約，RK1東基地於6月28日公告招商，以「雙鐵共構」交通區位優勢成為岡山雙子星門戶，後續透過捷運RK2~RK6工程進度持續進行，串聯岡山、路竹等產業園區，帶動岡山成為高雄另一個大都會核心。