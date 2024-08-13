柯文哲2028提前出局了！藍議員「推測1817萬真相」：可能被他A走

台中第2條捷運12年後才通車　中捷預計明年虧6.2億、比今年少1億

▲中捷目前只有一條捷運綠線，第二條藍線營運，預估在12年後通車。（圖／中捷公司提供，2024.08.13）
▲中捷目前只有一條捷運綠線，第二條藍線營運，預估在12年後通車。（圖／中捷公司提供，2024.08.13）

記者顏幸如／台中報導

台中市目前只有一條捷運綠線，第二條和綠線形成十字軸線路網的藍線，今年初才由行政院核定於10年後通車完工。台中市政府市政會議今天通過中捷2025年度事業計畫，中捷近3年運量雖成長，但只有單一路線行駛，只能開源節流、減少虧損，預估明年收入5億2506萬4000元，支出11億4943萬8000元，稅前淨損6億2437萬4千元，和今年預算虧損7.34億相比，少虧了1億多元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市長盧秀燕今（13）日主持市政會議，通過交通局提出的「台中捷運公司114年度事業計畫」草案，全案將送市議會審議。交通局長葉昭甫報告時表示，草案包括台中捷運公司明年度的事業發展方向、營業方針，以及預算、決算項目，報請市府核定之後將報請行政院審查。

▲台中市長盧秀燕主持市政會議，通過交通局提出的「台中捷運公司114年度事業計畫」草案。（圖／台中市政府提供，2024.08.13）
▲台中市長盧秀燕主持市政會議，通過交通局提出的「台中捷運公司114年度事業計畫」草案。（圖／台中市政府提供，2024.08.13）
中捷公司補充指出，綠線2021年通車後，受疫情影響運量，直到2023年逐漸走出疫情陰霾，加上公共運輸定期票上線，帶動大眾運輸運量成長，去年台中捷運全日平均運量3萬6538人次，今年截至4月底止，平均日運量4.28萬人次，較去年成長17%。明年預估平均日運量4.9萬人次，全年總運量約1789萬人次。此外，去年雙十國慶單日運量6.1萬人次，12月整月運量137.2萬人次，都是通車以來的最高紀錄。

在明年決算與預算方面，收入項主要是客運與廣告收入，逾5億元；營業成本包括人事、水電與維修保養等一般性營運支出11.5億，預計虧6.2億，和今年預算虧損7.34億相比，少虧1億多元。中捷公司解釋，捷運路網成形後才能達到經濟規模效益、帶動城市交通轉型，在捷運藍線興建完成前，中捷持續執行開源節流，以維持財務穩定為目標，藍線營運保守估計至少12年。

海線議長促中捷橘線延伸清水　蔡其昌：民意希望和主體同步施工

台中捷運趕進度！交通部盼「5線齊發」　延伸南投也有譜了

中捷橘線延伸南投卻未到清水　蔡其昌撂重話：忘了海線挺不下去

路線圖曝光！中捷橘線通過交通部審查、14年後完工　盧秀燕說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生