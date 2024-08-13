台中第2條捷運12年後才通車 中捷預計明年虧6.2億、比今年少1億
台中市目前只有一條捷運綠線，第二條和綠線形成十字軸線路網的藍線，今年初才由行政院核定於10年後通車完工。台中市政府市政會議今天通過中捷2025年度事業計畫，中捷近3年運量雖成長，但只有單一路線行駛，只能開源節流、減少虧損，預估明年收入5億2506萬4000元，支出11億4943萬8000元，稅前淨損6億2437萬4千元，和今年預算虧損7.34億相比，少虧了1億多元。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（13）日主持市政會議，通過交通局提出的「台中捷運公司114年度事業計畫」草案，全案將送市議會審議。交通局長葉昭甫報告時表示，草案包括台中捷運公司明年度的事業發展方向、營業方針，以及預算、決算項目，報請市府核定之後將報請行政院審查。
中捷公司補充指出，綠線2021年通車後，受疫情影響運量，直到2023年逐漸走出疫情陰霾，加上公共運輸定期票上線，帶動大眾運輸運量成長，去年台中捷運全日平均運量3萬6538人次，今年截至4月底止，平均日運量4.28萬人次，較去年成長17%。明年預估平均日運量4.9萬人次，全年總運量約1789萬人次。此外，去年雙十國慶單日運量6.1萬人次，12月整月運量137.2萬人次，都是通車以來的最高紀錄。
在明年決算與預算方面，收入項主要是客運與廣告收入，逾5億元；營業成本包括人事、水電與維修保養等一般性營運支出11.5億，預計虧6.2億，和今年預算虧損7.34億相比，少虧1億多元。中捷公司解釋，捷運路網成形後才能達到經濟規模效益、帶動城市交通轉型，在捷運藍線興建完成前，中捷持續執行開源節流，以維持財務穩定為目標，藍線營運保守估計至少12年。