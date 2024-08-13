不是乖乖！國稅局電腦擺「麥仔茶」鎮壓 眾一唸笑噴：服務業必備
台灣「舉重女神」郭婞淳日前參加巴黎奧運賽事時，被發現帶著國民零食「乖乖」參賽，祈求一切平安順利，讓台灣人在看比賽轉播時感到相當親切，也再度讓「乖乖」在台灣社會的代表意義引起討論。而近日就有網友發現，國稅局的電腦旁並不是擺乖乖祈福，而是放飲料「麥仔茶」，似乎是希望前來辦事的民眾不要刁難櫃檯人員，讓她看了笑翻直呼：「可能放乖乖已經鎮壓不住刁民了。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在Threads發文，她表示到國稅局辦事時，發現櫃檯電腦旁竟放著麥仔茶，且還兩罐上下疊在一起，整排看過去每個窗口都是同樣擺法，讓她忍不住笑喊：「是不是叫台灣鯛不要吵Mài tshá--lah（台語：別吵啦）！可能放乖乖已經鎮壓不住刁民了。」
貼文一出，網友全笑翻直呼，「不可能諧音梗用得這麼透徹，愛死」、「看來乖乖只對機器有用，對人要用麥茶」、「原來台灣除了乖乖之外還有這個都市傳說，那新學期我也要買一組去教室放，讓學生Mài tshá」、「服務業都要學起來」。
郭婞淳比奧運帶乖乖！光榮奪下銅牌
事實上，「乖乖」在台灣有祈福的寓意，許多台灣人希望讓事情順利，都會在拜拜時拿出乖乖，工作時更會在硬體設備上擺乖乖，讓機台不要發生故障。而「舉重女神」郭婞淳日前參加巴黎奧運賽事時，場邊也出現乖乖，守住郭婞淳的獎牌，讓不少台灣網友看了會心一笑。
郭婞淳在賽後受訪時，表示身上包包也掛著乖乖吊飾，「我想說機器都要放乖乖，那我帶著乖乖去比賽，而且我在今天比賽前，還特別去寫『希望我的腰、腿、膝蓋還有一切狀態都能乖乖』」，最終果真拿了銅牌，且還是中華代表團史上唯一連3屆奧運奪牌名將，成為台灣人的驕傲。