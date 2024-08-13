放王齊麟爸爸在外等待？陳詩媛進管制區接機遭批狠心 她17字回應
2024巴黎奧運羽球男雙李洋、王齊麟拿下金牌，王齊麟的啦啦隊女友「樂天女孩」陳詩媛（十元）還親自到機場接機，由於陳詩媛進入管制區遭到網友砲轟，認為她搶走其他選手的風頭，直指管制區並非任何人都能進入，慘遭網友炎上。管制區話題延燒，有網友質疑陳詩媛放王齊麟爸爸在外面等2小時，自己進去接機，批她狠心，對此陳詩媛也親自回應「你聽誰說的？」
記者薛羽彤／綜合報導
陳詩媛進入管制區接機王齊麟風波延燒，一名網友近日到她IG下方留言，「聽說妳放王爸爸在外面等了2個小時，然後自己去管制區接機？這種優先順序不是應該保留給家人吧，妳都還沒嫁進去，只是個女友，為何可以狠心放真正王齊麟的家人在外面等呢？反而是妳這個還稱不上家人的女友進去管制區？」
陳詩媛看到網友留言後，也親上火線回應「你聽誰說的？這故事好精采，我也想聽他說！」暗指消息為假，呼籲大家現在應該要停止討論，將焦點回歸到運動員身上，該網友隨後也將留言刪除。
進出管制區遭疑有特權 陳詩媛親上火線回應
王齊麟回國當天媒體、體育署大陣仗歡迎，陳詩媛被捕捉到進入管制區接機，卻因此遭到網友質疑耍特權。體育署隨後出面解釋：「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」日前她也在Threads上發文道歉，「因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉」，也透露是因為王齊麟說想要第一個看到她，所以才會申請進入管制區。不管陳詩媛如何解釋，無奈網友不買單，仍有大批網友持續追殺她。