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籃籃跟郭嚴文傳緋聞！曾喜歡「偶像」蘇晏霈　還特地為他到場開球

▲郭嚴文休賽季轉戰味全龍，今天被爆出，跟樂天女孩籃籃有緋聞。（圖／NOWnews資料照）
▲郭嚴文休賽季轉戰味全龍，今天被爆出，跟樂天女孩籃籃有緋聞。（圖／NOWnews資料照）

運動中心/綜合報導

郭嚴文與籃籃傳緋聞？味全龍隊內野手「超級喜歡」郭嚴文，今（13）日傳出跟樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣成員籃籃（籃靖玟）交往，有媒體爆出她倆熱戀ING，郭嚴文被直擊進入籃籃位於新北市的新家，對此，籃籃經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示，「兩人是朋友。」而郭嚴文生性低調，也並未受訪，不過有球迷發現，過去郭嚴文曾創下連續安打場次紀錄，藝人蘇晏霈也曾到場為他打氣跟開球，不過最後，兩人還是只有以朋友相稱。

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郭嚴文跟籃籃多共通點　都是臺南人

籃籃可說是樂天女孩最紅成員，她在2017年，獲得LamiGirls徵選「星計畫」總決賽，最後拿下冠軍，可甜可鹹的外型跟大方的談吐，讓她在演藝圈也受到不少大咖節目主持人喜愛，不管是胡瓜、曾國城、徐乃麟等主持人，都有節目跟她合作，並成為固定班底。

根據郭嚴文相關朋友透露，兩人私底下的確是好友，籃籃跟郭嚴文過去都是在同一球團效力，由於球團有「禁愛令」，所以兩人的關係一直都沒有超越「友情」。

郭嚴文曾透露自己理想對象是「偶像」是蘇晏霈這種類型，蘇還曾為了他到場開球，如今傳出跟籃籃的緋聞，也並不讓人意外，因為籃籃跟她都是「甜姐兒」派。

郭嚴文過去在球隊獲得不少球迷支持，並且是球隊主力戰將，三連霸時期，內野重要成員，郭嚴文曾獲得高薪52萬肯定，不過樂天桃猿去年季後未將郭嚴文放入60人保留名單，今年味全龍出手網羅，他也順利轉隊。

去年郭嚴文出賽37場寫下中職生涯單季新低，127打數擊出39支安打，打擊率3成07，但一軍出賽空間有限，樂天未將郭嚴文放入60人名單，也等於「戰力重整」。

不過來到新環境，郭嚴文不但可以更公開他的交友狀況，此外，35歲的郭嚴文也可以擔任一壘手等多樣守位，增加龍隊深度，未來他的感情世界，應該會更受到關注。

▲籃籃爆熱戀味全龍球員郭嚴文，經紀公司回緋聞：是朋友（圖／籃籃臉書、記者陳明中攝）
▲籃籃爆熱戀味全龍球員郭嚴文，經紀公司回緋聞：是朋友（圖／籃籃臉書、記者陳明中攝）
▲中職味全龍郭嚴文關鍵安打，拿下單場MVP。（圖／記者陳明中攝）
▲中職味全龍郭嚴文曾在今年開幕戰先發，拿下單場MVP。（圖／記者陳明中攝）
▲蘇晏霈工作中度過32歲生日。（圖 / 民視提供）
▲蘇晏霈目前36歲，曾跟郭嚴文有過交集，還到場開球。（圖 / 民視提供）

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