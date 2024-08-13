籃籃跟郭嚴文傳緋聞！曾喜歡「偶像」蘇晏霈　還特地為他到場開球

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籃籃可說是樂天女孩最紅成員，她在2017年，獲得LamiGirls徵選「星計畫」總決賽，最後拿下冠軍，可甜可鹹的外型跟大方的談吐，讓她在演藝圈也受到不少大咖節目主持人喜愛，不管是胡瓜、曾國城、徐乃麟等主持人，都有節目跟她合作，並成為固定班底。
根據郭嚴文相關朋友透露，兩人私底下的確是好友，籃籃跟郭嚴文過去都是在同一球團效力，由於球團有「禁愛令」，所以兩人的關係一直都沒有超越「友情」。
郭嚴文曾透露自己理想對象是「偶像」是蘇晏霈這種類型，蘇還曾為了他到場開球，如今傳出跟籃籃的緋聞，也並不讓人意外，因為籃籃跟她都是「甜姐兒」派。
郭嚴文過去在球隊獲得不少球迷支持，並且是球隊主力戰將，三連霸時期，內野重要成員，郭嚴文曾獲得高薪52萬肯定，不過樂天桃猿去年季後未將郭嚴文放入60人保留名單，今年味全龍出手網羅，他也順利轉隊。
去年郭嚴文出賽37場寫下中職生涯單季新低，127打數擊出39支安打，打擊率3成07，但一軍出賽空間有限，樂天未將郭嚴文放入60人名單，也等於「戰力重整」。
不過來到新環境，郭嚴文不但可以更公開他的交友狀況，此外，35歲的郭嚴文也可以擔任一壘手等多樣守位，增加龍隊深度，未來他的感情世界，應該會更受到關注。