今日廣場》方野／擋靶場就是毀治安　呼籲重視警察用槍權

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許多民眾常以早年服役時的陸軍露天靶場，來幻想目前警用靶場設計，認為不僅噪音吵雜、煙硝瀰漫等問題，更可能出現「跳彈」而誤傷鄰近村落。筆者認為，如果真的要幻想，不如想像成歐美影視的室內練靶，不僅是無開窗的封閉環境，而且還有防彈玻璃、隔音、抽風排氣等設計，環境較露天靶場舒適許多。
在美國甚至只要取得用槍執照，一般民眾也可進靶場練習，靶場周遭因為來往熱絡，在美國中西部還有發展出小型商店街的案例。試想，如果台南六甲能夠有新式靶場，讓各地員警爭相近來訓練，不僅有助於當地民生消費，也有助提升見警率，強化當地治安。
以目前台南六甲區預計設置的靶場，應該與空軍新設置射擊靶場類似，具備鋼筋水泥牆面與防彈膠磚，這種設計不僅可以有效減速子彈，也可降低噪音，如果搭配隔音門等設置，其噪音應該可以降低到65分貝以下，大約是人類演講或大聲講話的分貝，遠低於擴音器90分貝或營建工地100分貝。這種新型態的靶場，再加上室內設計加上周遭設置綠籬，路過民眾根本不會聽見噪音，有如民眾路過學校但聽不見師長訓斥的聲音。
最近巴黎奧運上的「土耳其射擊大叔」，因神情與射擊成績，獲得全球風靡。這位大叔其實是土國憲兵退役，因為射擊天分而加入國手行列。其實許多國家的射擊國手，都是軍警國安體系出身，因為比一般人更有機會接觸靶場訓練。台灣不是開放槍枝使用的國家，僅有特定職業才能訓練射擊。筆者希望台灣能夠廣設新式靶場，讓更多警員能強化訓練，更精準判斷用槍時機與提升精準度，勿忘這個月桃園警局到新竹縣追捕嫌犯，遭子彈貫穿員警右肩，筆者希望在地政治人物能夠體諒警察執法不簡單，面對不法勢力火力日漸強大，給予警察訓練用槍的環境，才是提升治安的治本之道。
至於帶頭抗議的議員們，筆者最後問你們一句，請問警察被突襲的時候，議員們在哪？有沒有站出來支持警察用槍？多一些行動，少一些口水，才是真正的「愛台南」。
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