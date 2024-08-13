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羅時豐拆夥侄子嘆「各自安好」！曹西平心疼發聲　曝他私下真面目

▲羅時豐（左圖）和侄子拆夥後強調目前兩人「各自安好」，曹西平（右圖）見狀也在臉書分享他對羅時豐的看法。（圖／羅時豐、曹西平臉書）
▲羅時豐（左圖）和侄子拆夥後強調目前兩人「各自安好」，曹西平（右圖）見狀也在臉書分享他對羅時豐的看法。（圖／羅時豐、曹西平臉書）

記者藍詩孟／綜合報導

歌手羅時豐近日因和侄子張敏慎拆夥一事，頻頻登上媒體版面，70多萬人訂閱的YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》如今改名為《不務正YA.侄子出租中》，過往影片全被清空，令粉絲不捨。資深男星曹西平今（13）日也在臉書發文，分享他對羅時豐的看法，心疼他從年輕唱到老：「年輕時養家人養到現在還在養，任何人都做不到這樣子的付出」。

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針對和侄子拆夥、清空頻道一事，羅時豐昨晚終於對外發聲，表示這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，有不錯的成績與關注，「衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規，我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」

▲羅時豐和侄子鬧翻，將YouTube頻道清空，今（12）日晚間他發出聲明表示，和侄子將來各自安好。（圖／翻攝自羅時豐臉書）
▲羅時豐和侄子拆夥，YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》影片被清空，羅時豐只低調說未來兩人各自安好。（圖／翻攝自羅時豐臉書）
不捨羅時豐年輕養家到現在　曹西平看他錄影：我是難過的

資深男星曹西平今日則在臉書發文，分享他對羅時豐的看法，表示兩人並不熟識，只是以前錄影、作秀表演時常遇到，「他非常年輕就出來唱歌賺錢了，身邊永遠跟著都是他的家人，如果你認識他，你們就會知道了」。曹西平說羅時豐很年輕就出道賺錢養家，唱到現在都一把年紀了還是辛苦的在表演、工作。

看到羅時豐的遭遇，曹西平說：「他經歷過人生低潮大家都知道的事情，更不知道他這麼老實卻會發生這種事情」，曹西平還八卦自己聽到親近的人爆料，羅時豐至今都還在賺錢養某位家人，「要是我我都做不到啊，這要養到什麼時候，家人可以做到這樣子的人真的沒有幾個。」曹西平強調自己聽到的絕對是事實，朋友不會亂講話，因此才讓他更加震驚。

曹西平也表示他不是想幫羅時豐說話，畢竟兩人也不熟，他只是就事論事，「沒有他絕對沒有這個家，沒有他這個家的人不知道都去哪裡？我每次看到他在工作或是錄影我是難過的，我說不上來，大牛加油！」最後曹西平也感嘆，家家有本難念的經，說出來人家不見得會相信，不如不說了。


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