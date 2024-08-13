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奧地利Coser蛋糕姬慘遭跟蹤狂熊抱！日本警方冷回：請去找大使館

▲知名奧地利Coser「蛋糕姬」（keekihime）在日本參加C104，卻被長期跟蹤的變態襲擊。（圖／X@keekihimedesu）
▲知名奧地利Coser「蛋糕姬」（keekihime）在日本參加C104，卻被長期跟蹤的變態襲擊。（圖／X@keekihimedesu）

記者潘毅／綜合報導

知名奧地利Coser「蛋糕姬」（keekihime）在日本遭變態跟蹤狂熊抱！昨（13）日蛋糕姬前往日本年度盛事 Comic Market 104（C104），扮演成《新世紀福音戰士》明日香，吸引了大批粉絲前往拍照，沒想到卻突然有變態男子衝上前，直接熊抱蛋糕姬長達數十秒，後續日本警方的處理態度，也引發一票網友不滿。

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參加日本動漫盛事遇驚魂！蛋糕姬求助警方卻碰壁

奧地利Coser「蛋糕姬」長期在日本發展，更因為美貌加上「 特殊聲線」 ，一直以來都有大批粉絲追隨。不過昨（12）日蛋糕姬前往日本參加年度盛事C104，並扮演成EVA的明日香，直接吸引了長長一條人龍，許多粉絲拿著單眼相機等著為她拍下美照。

沒想到當天下午2點，蛋糕姬突然發文表示，自己遭到一個跟蹤狂襲擊，對方直接靠近她並直接熊抱，時間長達好幾十秒，讓她當下嚇得立刻呼救，一旁的粉絲驚覺異狀，隨即上前拉開變態。

粉絲在壓制跟蹤狂後，C104現場工作人員也因為騷動抵達現場，並將犯人交給工作人員，蛋糕姬原本想要報警，結果才發現工作人員已經直接放跑了那名跟蹤狂，讓她氣得自行前往找警方報案，結果日本警方依舊冷處理，要蛋糕姬去找奧地利大使館幫忙，才能處理這次事件。

▲蛋糕姬至今仍心有餘悸，認為對方當時若有帶刀，自己可能已經喪命。（圖／X@keekihimedesu）
▲蛋糕姬至今仍心有餘悸，認為對方當時若有帶刀，自己可能已經喪命。（圖／X@keekihimedesu）
蛋糕姬至今仍心有餘悸，並無奈表示，「假如這跟蹤狂假如有帶著刀子，那自己當下很可能已經被殺死，因為對方衝上來抱住了她 10 秒的時間，而且對方過去就曾經騷擾過她」，因此希望C104現場有拍到跟蹤狂照片的人，都可以提供給她。事件曝光後，立刻引發全球粉絲的怒火，更對於C104工作人員以及日本警方的隨意處理態度感到不可置信。

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