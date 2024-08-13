政治獻金疑雲！柯文哲稱被騙　李艷秋：常常被騙真的智商157？

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此外，民眾黨說有17筆漏報或誤報，共1817萬元，，李艷秋質疑，規模這麼大的會計師事務所，連17筆都趕不及申報，何況政治獻金申報有更正補報機制，今年7月端木正也才更正了數字，怎麼沒有這漏報的17筆？是忘了？還是這筆錢不在帳上？依照這個邏輯發展，會計師和民眾黨可能共同清白，或共同不清白。
第三，柯文哲說沒有一分錢進自己口袋，李艷秋質疑，那個拆開「柯」字成立的木可，算不算自己口袋？不是的話好好的公司，憑什麼要它立即停止運作呢？邏輯很簡單，木可就是柯文哲的私用公司。
第四，木可公司前總經理受訪承認自己是人頭，沒有權限看經費帳目，一直以為民眾黨沒錢，現在看到費用下巴都要掉下來了，李艷秋表示，如果總經理沒說謊，木可門案裡的假發票、假帳目、假人頭、假公司的邏輯，就可能成立了。
李艷秋也說，從競選標誌「K」、「KP」到「木可」，很少見到如此自戀的人，也建議柯文哲最好不要隨便跟會計師決裂，因為不知道他還知道什麼。
對於柯文哲稱第一次選總統沒經驗，李艷秋說，柯可是選過2次台北市長，不能再裝可愛了。至於陳佩琪開人頭公司，事發就説欠缺法律常識，有讓你聯想到某人嗎？
最後李艷秋表示，過去藍白簽下6點協議，柯文哲稱被國民黨騙了，如今又說自己識人不明被會計師騙，「常常被騙，騙的人越來越小咖，真的智商157？」
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